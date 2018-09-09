TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 TUS 2.Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenleniyor. Sınav sonuçlarını bekleyen adaylar ÖSYM’nin resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. 2018 TUS 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

TUS SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

STS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınavların sonuçları, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçları YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına da elektronik ortamda verilecektir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

Sonuçlar 11 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.

TUS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Temel Tıp Bilimleri sınavı ücreti 175 TL. 14.45’te başlayan ve 150 dakika süren Klinik Tıp Bilimleri sınavı da aynı şekilde 175 TL.

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ocak 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 17 Temmuz 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL

TUS Nedir?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.

TUS Hakkında Diğer Bilgiler

Tıpta Uzmanlık Sınavlarına her yıl ortalama 10-12 bin kişi girer.

TUS’a hazırlık içinde dershaneler vardır. Ayrıca internet üzerinde de çeşitli sosyal medya sitelerinde TUS adayları için çeşitli topluluklar oluşturulmaktadır.

Son olarak TUS, Türkiye’nin en zor bilimsel sınavlarının başında, dünyanın en zor bilimsel sınavlarının da ikinci sırasında kabul edilmektedir. Rekabetin çok fazla ve hassas olduğu bir sınavdır. Adaylar geçmişten beri elde ettikleri birikim, bilgi ve tecrübelerini sonuna kadar kullanmak zorundadır. TUS’a girecek bütün adaylara hem sınavda hem de gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.