Uluslararası Final Üniversitesi’nden matematik ve mühendislik bilimine önemli katkı

Matematik alanında bir çok bilim insanını bir araya getirecek konferans, Uluslararası Final Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Moulay Ismail Üniversitesi’nin işbirliğinde 04-06 Mayıs 2018 tarihlerinde Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek. Uluslararası bir organizasyon olan konferansa yirminin üzerinde ülkeden dört yüze yakın bilim insanı katılarak eş zamanlı oturumlarda bilimsel çalışmalarını paylaşacak.

YİRMİNİN ÜZERİNDE ÜLKEDEN BİLİM İNSANI KATILACAK

Uluslararası Final Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana düzenlediği ve katkı koyduğu bilimsel kongre, sempozyum ve çalıştaylarla bilim dünyasına koyduğu katkıya bir yenisini daha ekliyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Konferansı’nda matematik ve mühendislik alanındaki gelişmeler ele alınacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek konferansta ABD, İtalya, Ispanya, Romanya, Güney Amerika, Kuveyt, Almanya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Fas, Kamerun, Mısır, Pakistan, İran, Çin, Tunus, Hindistan, Azerbeycan ve diğer ülkelerden bilim insanları bildiriler sunacak. Konferansta dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler rektör düzeyinde temsil edilecek. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, konferansta sunulan bildirilerin birçoğunun uluslararası indekslerde taranan bilimsel dergilerde de yayınlanacağı ifade edildi. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.cmescongress.org/, www.firat.edu.trinternet adresinden ulaşılabilmektedir.