Ümraniye Belediyesi’nden eğitime 2 kalıcı eser daha!

Son 14 yılda başarılı projelerle ilçeye 400’ün üzerinde kalıcı eser kazandıran Ümraniye Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim alanındaki çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Ümraniye Belediyesi, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın teşrifleriyle Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu Açılışını ve Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor Salonunun Temel Atma törenini gerçekleştirdi. Temel atma ve açılış törenine Milli Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, mahalle başkanları, STK temsilcileri, okula ismi verilen Şehit Köksal Karmil’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nadir Çalık’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından sinevizyon gösterimi ve folklor grubu sahne aldı.

Açılışı gerçekleştirilen Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu; zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşuyor. Toplam inşaat alanı 1.542 metrekare olan 4 katlı okulda; 10 derslik, mescid, idari oda, öğretmen odası, yemekhane, abdesthane ile bay- bayan wc bulunuyor. Temel atma töreni yapılan Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor Salonu’nun arsa alanı 10037,8 metrekaredir. Kompleks içinde bulunan okul alanı 12219.27 metrekare, yurt alanı 3758.10 metrekare, spor salonu da 1106.13 metrekaredir.

Programın açılış konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ümraniyemizde özellikle gençliğin yetişmesi anlamında eğitime ve okullarımıza her konuda katkı sağlamaya çalıştık. Bu katkıyı da milli bir değer ve ülkesini seven her vatandaşın yapması gereken bir ödev olarak gördük. Bugüne kadar da birçok hizmeti yaptık. Çok şükür. Gurur duyuyorum. Geldiğimiz günden bugüne kadar Ümraniye’de ne kadar okul varsa her birine elimizi değdirdik, problemlerini çözdük” dedi.

“Yarın, arkamızda güzel değerler bırakmanın onurunu taşıyor olacağız” diyen Başkan Hasan Can, “Bugüne kadar ilçemize 400’ün üzerinde kalıcı eser yapmak nasip oldu” dedi. Yapımı devam eden okullar hakkında bilgi vererek konuşmasına devam eden Başkan Hasan Can, 14 yıldır devam eden Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmalarından da bahsetti. “Gelecek nesillere eserler bırakmayı nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun” diyen Başkan Hasan Can, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Hasan Can, “Okula ismi verilen Şehit Köksal Karmil olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Afrin’de mücadele eden güvenlik güçlerimize de Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle de tekrardan okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kısa bir konuşma yapan Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Ümraniye Belediye Başkanımıza ilçemizdeki okullara yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Okullarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ardından bir konuşma yapan Millî Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, “Rabbim, okula ismi verilen şehit Köksal Karmil’in makamını cennet eylesin” dedi. Bakan İsmet Yılmaz, “Belediye Başkanımıza ilçeye yaptığı tüm bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun. Çünkü diğer belediye başkanlarımızın da örnek alacağı, gıpta edeceği hizmetleri yapıyor” dedi.

Bakan İsmet Yılmaz, “Türkiye’nin bugünü dünden çok daha iyi, inşallah yarını da bugünden daha iyi olacaktır. Eğer eğitimi iyi verirseniz, yarınınızda iyi olacaktır” dedi. Eğitim alanında yapılan birçok çalışmalara ve yatırımlara da değinen Bakan İsmet Yılmaz, “Sınıftaki öğrenci sayısının belirli bir sayıda olması, müfredatımızın bilime ve o çağa uygun olarak güncellenmesi, eğitimin teknolojiyle buluşturulması, fırsat eşitliği temelinde taşımalı eğitimle okula ulaşamayanların erişebilir hale getirilmesi, okula devamlılığın sağlanması için şartlı eğitimin başlatılması, ücretsiz kitap dağıtarak ailelerin yükünün hafifletilmesi ve bursların sağlanması gerekiyor. Biz de bunların hepsini yaptık ve yaptığımız için de Türkiye geçmişle kıyaslanamayacak şekilde büyük bir başarı elde etti” dedi. Yapılması planlanan çalışmalardan da söz eden Bakan İsmet Yılmaz, “Okulumuzun açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile birlikte yapacağız. Ama temelini attığımız Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor Salonu’nun Ümraniyemize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu güzel güne şahitlik eden sizlere de teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız ve ufkunuz açık olsun. Allah’a emanet olun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Yılmaz, konuşmaların ardından Başkan Hasan Can ve beraberindeki protokolle birlikte, Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu Açılışını gerçekleştirdi. Ardından canlı yayın bağlantısıyla Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor Salonunun Temel Atma töreni yapıldı.

Daha sonra Bakan Yılmaz, Başkan Hasan Can ve protokol okul binasını ve sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.