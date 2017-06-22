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ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Buna göre, üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Buna göre, üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. 

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