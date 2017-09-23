Üniversiteye yerleştirmede yeni formül

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TEOG'dan sonra üniversite sınavlarının da değişeceğine yönelik verdiği müjdenin ardından çalışmalar hızlandı. Öğrenciyi eleyen değil, daha çok adayı üniversiteye yerleştiren formülün detayları özetle şöyle:

LYS BARAJI KALKIYOR: Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) giriş için YGS'den alınması gereken 180 barajı kaldırılacak. YGS puanları 2 yıllık önlisans programlarına girişte kullanılacak.

PUAN TÜRLERİ AZALACAK: LYS'deki puan türleri sadeleştirilerek azaltılacak. Lisans yerleştirmede kullanılan ve karmaşık olan toplam 12 puan türü vardı. Bu puan türleri 6'ya düşürülecek.

YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRMEYECEK: Adayların elendiği, 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi sistemi kaldırılıyor.

SORU SAYISI AZALIYOR: Hem YGS'de hem de LYS'de sınav soruları azaltılacak. Sorular MEB'in lise müfredatının tamamını kapsayacak şekilde ezbere dayalı değil yorum gücü ve analitik düşünceyi sınayan tipte olacak.

SÜRE ARTIYOR: YGS ve LYS'de sınav sürelerinin yarım saat artırılması gündemde.

TÜM SINAVLAR YIL SONUNDA: YGS martta LYS'ler haziranda yapılıyordu. Yeni formüle göre YGS'nin de haziran başında yapılması öngörülüyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç da "Üniversiteye girişte sınavsız bir model, bugün için söz konusu değil. Sosyal adaleti sağlayan merkezi sınav bu yıl yine gerçekleştirilecek. Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabilir. Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var" dedi.. (Sabah)