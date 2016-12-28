Uşak yarın 30 Aralık okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika açıklaması
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı Uşak'ta da etkisini gösteriyor. Uşak'ta bugün 29 Aralık Perşembe kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği Uşak'ta öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını İnternette araştırmaya başladı. Uşak'ta yarın 30 Aralık okullar tatil mi? Uşak Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili açıklama var mı? İşte kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmeleri ve Uşak'ta yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı.
Kara kış kapıya dayandı. Uşak’ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Uşak hava durumu yoğun kar yağışından etkilenirken, Uşak'ta yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uşak’ta okullar tatil olacak mı? Uşak'ta 29 Aralık Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Şimdi öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika Uşak Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.
UŞAK'TA YARIN 30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.
UŞAK'TA YARIN 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL
Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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