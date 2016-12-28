Uşak yarın 30 Aralık okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika açıklaması

Kara kış kapıya dayandı. Uşak’ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Uşak hava durumu yoğun kar yağışından etkilenirken, Uşak'ta yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uşak’ta okullar tatil olacak mı? Uşak'ta 29 Aralık Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Şimdi öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika Uşak Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.

UŞAK'TA YARIN 30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

UŞAK'TA YARIN 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara VE Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 1

İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor) 5

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il genelinin yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 14

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12

Samsun: Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı 9