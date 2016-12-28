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Uşak yarın 30 Aralık okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika açıklaması

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı Uşak'ta da etkisini gösteriyor. Uşak'ta bugün 29 Aralık Perşembe kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği Uşak'ta öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını İnternette araştırmaya başladı. Uşak'ta yarın 30 Aralık okullar tatil mi? Uşak Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili açıklama var mı? İşte kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmeleri ve Uşak'ta yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı.

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Kara kış kapıya dayandı. Uşak’ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Uşak hava durumu yoğun kar yağışından etkilenirken, Uşak'ta yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uşak’ta okullar tatil olacak mı? Uşak'ta 29 Aralık Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Şimdi öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika Uşak Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.

UŞAK'TA YARIN 30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.  

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

UŞAK'TA YARIN 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

YURTTA HAVA DURUMU
 
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara VE Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 1 
İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor) 5 
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il genelinin yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 14 
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12 
Samsun: Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu 9 
Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8 
Erzurum: Çok bulutlu -1 
Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı 9 

 

Yorumlar

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Selen29.12.2016 23:27
Yaa ayri ayri tatil olmasin zaten yollarda kar yiğini var köylerde merkezde 1 gün daha tatil olsun buzdan kayariz kötü değilmi sayin valim
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UŞAK TATİL OLSUN29.12.2016 22:01
VALİ BEY LÜTFEN TATİL EDİN HAVA ÇOK SOĞUK VE BİRDE DON OLURSA ARABARLIMIZ BİLE KAYAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SERVİSLERİ ZORLANABİLİR LÜTFEN İZNİZLE 1 GÜN DAHA VERİN SAYGIYLA OLUMLU KARARLANIZI BEKLİYORUZ İYİ AKŞAMLAR :)
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İsmigul29.12.2016 21:47
Vali amca nolur servisizlerde gitmesin bizde usuyoruz bu karda nasıl gidicez biz okula hem de yuruyerek
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eren29.12.2016 20:39
Ulubey tatilmi
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Yurt kur karsisi29.12.2016 20:15
Vali bey biz yarin nasıl göndereceğiz çocuğumuzu servisle gidiyor evimiz çok uzak okula yollarımız belediye tarafından kürünmedi servis nasıl gelecek buraya nasıl göndereceğiz çocuğunuzu
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kullanici29.12.2016 19:52
Lütfen tatil edin vali amca çok üşüyoruz
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ecesuuy29.12.2016 19:22
haksızlık uşak ta herkeze tatil olmalı lütfen her yerde tatil olsun....mahalle kasaba köy il merkez diye ayrı tatil etmeyelim.
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