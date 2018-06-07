Velilere karne uyarısı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girdi. Karneler hem öğrenciler hem de anne-babalar için heyecanıyla birlikte geliyor. Anne babaların vereceği abartılı tepkilerin çocuğun psikolojisini olumsuz etkilediğini dile getiren psikolog Yelda Öge, bu nedenle çocuğa karşı sergilenecek tavrın çok önemli olduğuna dikkat çekerek bazı önerilerde bulundu.

Sevgiyle karşılayın

Çocuk karnesini alıp ailene gösterdiğinde öncelikle “kendisini nasıl hissettiğini” sorun. Çocuk sevgiyle karşılanmalı. Çocuğun hisleriyle ilgilenmek yerine karnedeki yetersiz notlara odaklanılırsa; çocuk kendisini önemsiz hissedecektir.

moral verin

Karne beklentinin altındaysa çocuğa planlı bir çalışma ile bu durumu iyileştirmenin mümkün olduğunu anlatın. Böylece çocuğun güveni artacak ve notlarını iyileştirmek için gayret gösterecektir.

KIYASLAMAYIN

Kötü gelen karnenin başka çocukların karneleriyle kıyaslanması olumsuz bir benlik algılamasına ve öz güveninin zayıflamasına neden olur. Bu durum ise çocukların derslerde daha da başarısız olmasına yol açar.

Birlikte plan yapın

Karnedeki iyileştirilmesi gereken notların yalnızca çocuğun değil, ailenin ve okulunda değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın. Bu nedenle eksikleri gözden geçirerek birlikte bir çalışma planı oluşturun.

tatile engel değil

Çocuğa ödül verilirken, hediye odaklı değil; gelecek hedefleri hakkında motivasyonunu arttırıcı ödüller tercih edin. Çocuğun karnesinde notların düşük olması onun eğlenmesi ve dinlenmesi için bir engel olmadığını unutmayın.