Yarın 10 Ocak Salı okulların tatil olduğu iller ve ilçeler Valilik MEB son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminine göre, tüm yurtta yağış hakim durumda. Batı ve iç bölgelerimizde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve aşırı soğuklar yüzünden 36 ilde okullar bugün tatil edildi. Bu durum öğrencilerin yarın da okullar tatil mi diye sormasına neden oluyor. Okulların tatil edildiği iller ve ilçelerin tümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 OCAK SALI OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER VE İLÇELER

ÇANAKKALE'NİN GELİBOLU İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Gelibolu ilçesinde okullarda 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini söyledi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman'da yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı