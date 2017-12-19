YDS 2017 sınav giriş yerleri sorgula ÖSYM YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Vatandaşlar internetten sık sık bu soruların araştırmasını yapmaya başladı. Bugün alınan son habere göre e- YDS sınavının 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi. Milyonlarca öğrencinin hayali YDS sınavında başarılı olup kariyer basamaklarını hızlıca ilerletmektir. Peki ÖSM YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? YDS sınavı Cumartesi günü yapılacak. Peki YDS 2018 ne zaman yapılacak? 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları, 7-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi ise 28 Şubat 2018 olarak belirlendi. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Peki e- YDS başvuru ücreti kaç tl? ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS için sınav başvuru ücreti 200,00 TL olarak belirlendi. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. İşte merak edilen YDS 2017 sınav giriş yerleri sorgula ÖSYM YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorularının yanıtı haberimizde…

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

"23 Aralık 2017 tarihinde saat 14:45’de uygulanacak olan e-YDS 2017/10 adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:00’den itibaren edineceklerdir"

DİKKAT!

Saat 14:30'dan önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygı ile duyurulur.

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14:45'te gerçekleştirilecek olan e-YDS için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmaya başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, merakla e-YDS başvurusunu nasıl yapacağını araştırıyor.

e-YDS başvurusu, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne girerek yapılmaktadır. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapan adaylar, karşılarına gelen ekranda sol menüden "Başvuru Sürecindekiler" kısmına tıklayarak e-YDS'yi seçmelidir.

Ardından da karşılarına gelen ekran üzerinden ödemelerini yapmalıdır. Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Ödeme işleminin ardından adaylar, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

e-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS için sınav başvuru ücreti 200,00 TL olarak belirlendi. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar.

Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları kaç yıl geçerli?

ÖSYM’nin aldığı karar uyarınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. YDS geçerlilik süresini başvuru yapılan kurum (üniversiteler, ve diğer kurumlar) belirleyecek. Bununla birlikte YDS sonuçları Yabancı dil tazminatı ile ilgili olarak; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, sınavda alınacak puanlar sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

Bu konuda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.) “…Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olacak. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacak, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilecek. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir” hükmü yer almaktadır.