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YDS 2017 sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr ÖSYM son dakika duyurusu

YDS ilkbahar dönemi sınavına giren binlerce vatandaş sonuçların açıklanmasını bekliyor. Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuc.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak. ÖSYM son dakika sınav takvimine göre, YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları bugün 20 Nisan 2017 Perşembe tarihinde erişime açılacak. YDS sınavı 2 Nisan tarihinde yapılmıştı. YDS 2017 sınav sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linki tıklayın.

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YDS İlkbahar Dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavına (YDS) giren vatandaşlar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM son dakika sınav takvimine göre sonuçlar bugün 20 Nisan 2017 Perşembe açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linki tıklayın.

 

YDS 2017 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN…

 

YDS HANGİ DİLLER İÇİN YAPILIYOR?

ÖSYM Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça diller için hem ilkbahar döneminde hem de sonbahar döneminde olmak üzere yılda 2 defa sınav yapmaktadır. Diğer diller için ise sadece ilkbahar dönemi YDS sınavını yapmaktadır. YDS sınavının yapıldığı tüm diller ise şunlardır;

 

Arapça, Almanca, Çince, Bulgarca, Fransızca, Farsça, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Lehçe, Korece, Japonca, Portekizce, Rumence, Rusça, Macarca, Ukraynaca ve Sırpça’dır.

 

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS’de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40x1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60x1.25= 75.00 puan alacaktır.

 

YDS SEVİYELERİ VE PUANLARI

Yabancı dil seviyeleri, sınava giren tüm adaylar için geçerli olacak şekilde 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirilmesi yapılan ve hesaplanan puanların da belli bir seviyesi bulunmaktadır.

 

90 – 100 puan arasında olanlar A seviyesi

80 – 89 puan arasında olanlar B seviyesi

70 – 79 puan arasında olanlar C seviyesi

60 – 69 puan arasında olanlar D seviyesi

50 – 59 puan arasında olanlar E seviyesi

 

olarak kabul edilir. Sınava girmiş olan adayların almış oldukları sonuçlara göre belirlenecek olan seviyelerden hangisine ne miktarda bir tazminat ödemesi yapılacağı mevzuat çerçevesinde tespit edilir.

 

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAKTIR?

ÖSYM’nin almış olduğu karar doğrultusunda, adayların YDS sınavından alacakları puanların geçerlilik süresi kurumların kendi mevzuatlarında yer alan süre kadar olmaktadır. Adayların YDS puanlarının geçerlilik süresi, başvuru yapılacak olan kurum tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte de YDS sınav sonuçları Yabancı Dil tazminatıyla ilgili olarak da 375 sayılı kanun hükmünde olan kararnamenin 2. Maddesince adayların sınavdan almış oldukları puanlar sınavın gerçekleştirildiği tarih itibariyle 5 yıl süre ile geçerliliğini koruyacaktır. Belirlenen bu 5 yıllık sürenin sonunda, aday sınava girmemişse yabancı dil düzeyi bir alt düzeye inmiş olarak kabul edilmektedir. C düzeyinde olan adayların da almış oldukları yabancı dil tazminatları da kesilmektedir.

 

YABANCI DİL TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİR?

15 Nisan 1997 tarihinde yürürlüğe giren ‘‘Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarına İlişkin Esaslar’ın 3. Maddesinin 3. Fıkrasına göre;

Savcılar ve Hakimler,

Mülki İdare Amirleri, 

Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslek memuru kişiler,

Daire Başkanı ile daha üst yönetim görevinde olan kişiler,

Üniversitelerin öğretim elemanları,

Mütercimler ve tercümanlar,

 

Öğretmenler için ödenecek olan yabancı dil tazminatıyla ilgili olarak onay işlemi gerekmemektedir. 

Yukarıda belirtilmiş olan görevlerin dışında çalışmakta olan kamu görevlisi kişilerin ise YDS’de belirlenen seviyedeki puana sahip olması durumunda yabancı dil tazminatını alabilmesi için ita amirinden, personelin yabancı dil bilgisinden görev içinde yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin onay alınması koşulu getirilmiştir.

 

 YDS PUANLARI VE MEMURLARIN DİL TAZMİNATLARI

YDS sınavından alınan puanlara göre tazminat oranı da değişiklik göstermektedir. Tazminat miktarları şu şekildedir;

 

A seviyesi 90 – 100 puan arası  1500

B seviyesi 80 – 89 puan arası     600

C seviyesi 70 – 79 puan arası     300

D seviyesi 60 – 69 puan arası        X

E seviyesi 50 – 59 puan arası         X

 

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır.

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