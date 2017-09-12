YDS 2017 sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM son dakika YDS çıkmış soru ve cevap anahtarları

YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS'de hangi sorular çıkar? Geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevaplara nasıl ulaşılır? gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonbahar dönemi için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime sunuldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS sonbahar dönemi) için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgesi"ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Adaylar 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. 17 Eylül 2017'de düzenlenecek olan YDS sınavının ardından adaylar YDS soru ve cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt arayacaklar. Bizlerde geçmiş yıllarda çıkmış YDS soru ve cevaplarını bu haberimizde derledik. Ayrıntılar ve yeni gelişmeler için star.com.tr adresini takip edin.





YDS SINAVI NE ZAMAN?



2017-YDS 17 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır



YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ



Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.









YDS NEDİR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

Sınav 80 sorudan oluşur. Yanlışlar doğruları götürmez ve soruları cevaplandırmanız için size tanınan süre 150 dakikadır.

Her doğru cevap 1.25’ lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir. Sınava herkes başvurabilir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları kaç yıl geçerli?

ÖSYM’nin aldığı karar uyarınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. YDS geçerlilik süresini başvuru yapılan kurum (üniversiteler, ve diğer kurumlar) belirleyecek. Bununla birlikte YDS sonuçları Yabancı dil tazminatı ile ilgili olarak; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, sınavda alınacak puanlar sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

Bu konuda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.) “…Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olacak. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacak, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilecek. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir” hükmü yer almaktadır.

ÖSYM'DEN YDS HAKKINDA AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

YDS’ye, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylarla yüksek lisans programlarına başvuru yapacak lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrencilerin de başvuru yapması ve başvuracakları üniversitenin belirlediği puanı almaları gerekiyor.









2013 yılından beri KPDS, ÜDS dil sınavlarının kaldırılarak yerine YDS’nin getirilmesinin ardından yabancı dil puanı için öğretmen adaylarının da bu sınava girmeleri gerekiyor. KPSS Lisans Sınavlarında (Lisans/A Grubu ve Öğretmenlik) yabancı dil testi yer almayacağı için Yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanıyor.

KPSS Lisans sınavlarında yabancı dil testinin de ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların YDS’ye Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. YDS’ye katılmayan veya Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmaz. KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınır.



YDS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.



Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.



Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak



a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,



b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.







Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler. Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.



Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.