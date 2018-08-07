YDS 2018 geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM YDS geç başvuru sınav ücreti ne kadar?

YDS geç başvuru günü ne zaman? 2018 YDS geç başvuru sınav ücreti ne kadar hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM YDS sınavı ne zaman? YDS çıkmış sorular neler? YDS başvuruları 18-26 Temmuz'da alındı. Sınava başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru işlemi alınacak. YDS geç başvuru günü için başvuru yapamayan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 18-26 Temmuz'da 2018 Sonbahar Dönemi YDS'ye başvuru yapamayan adaylar geç başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YDS geç başvuru günü belli oldu. YDS sonbahar dönemi başvuruları 18-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. YDS başvurularının sona ermesinin ardından sınav başvurusunu kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan YDS geç başvuru işlemleri yarın yapılacak. 8 Ağustos'ta https://odeme.osym.gov.tr/ sayfası üzerinden adaylar, banka kartı/kredi kartı ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Ödemelerin başvurudan hemen sonra aynı gün gerçekleşmesi gerekiyor. Geç başvuru işlemi 8 Ağustos'ta başlıyor ve aynı gün saat 23:59'a kadar süresi bulunuyor.

2018 YDS'ye başvuru yapmak isteyip de herhangi bir sebepten başvuru yapamayan adayların heyecanla beklediği haber geldi. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 YDS başvuru kılavuzuna göre YDS İlkbahar Dönemi Sınavı için bugün yeniden başvuru alınıyor. Geç başvuru işlemleri aday işlemleri sistemi üzerinden başladı. Başvuru yapmayan adaylar bugün saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.2018 YDS'ye geç başvuru gününde başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebileceklerdir.

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YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?



2018 YDS geç başvuru günü, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 8 Ağustos 2018 olarak görülüyor.



YDS geç başvuru sınav ücreti 150,00 TL olup, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 08 Ağustos 2018'de 1 gün olmak üzere saat 23:59'a kadar erişime açık olacak.

YDS SINAVI NE ZAMAN?



YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15 ’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 09 Ağustos 2018 saat 10:15'de yapılacak!.



Sonbahar Dönemi sınavı sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.



YDS SINAVI NASIL UYGULANIYOR?



Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yaplıır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.



İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alış kanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.



YDS ÇIKMIŞ SORULAR



ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YDS'nin 2006 yılı itibariyle çıkmış sorularına erişilebiliyor.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ



Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,



90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,



80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,



70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,



60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,



50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi



olarak kabul edilir.



YDS SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?



Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;



– Sınava, atandığı salonda girmesi,



– SINAVA GİRİŞ KODU'nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



– Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,



– Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması



– Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



– Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,



– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir..