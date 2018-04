YDS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları ne zaman belli olur? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılan 2018 YDS ilkbahar dönemi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan kişiler tarafından merak ediliyor. Adaylar, 2 hafta önce yapılan sınava ait sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde, YDS sorularının bir kısmının yayınlanmasıyla birlikte adayların gözü şimdi ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklama haberinde. Memuriyette dil tazminatı alacak kişiler ve KPSS A grubu kadrolarına yerleşmek için gerekli puanı almak için yapılan bir sınav olan YDS'nin sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçların ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. İşte, ilkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuç açıklama tarihi hakkında merak edilen detaylar...



YDS sınav sonuçları hakkında adayların meraklı bekleyişi sürüyor. 1 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirilen YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından açıklandı. 2018 sınav takvimine göre İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak.



2018 YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.



İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.









YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.









YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?



ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi.



YDS NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Sınav merkezi, optik okuyucu üzerinden cevap anahtarlarını değerlendiriyor. Sınav merkezi cevap anahtarında yanlış cevaplar üzerinden değil, doğru cevaplar üzerinden değerlendirme yapıyor. Kurum, yanlış yapılan soruları dikkate almıyor, sınav merkezinin resmi sistemi olan 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor uygulaması bu sınavda geçerli değil. Puanlar 100 üzerinden değerlendiriliyor. Ve her puan kendi içerisinde kategorize ediliyor. Sınav merkezi puanları 5 kategoriye göre ayırıyor: A, B, C, D, E. Buna göre;



90 -100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak sınav merkezi tarafından görülüyor. Sonuçlar sadece internet üzerinden yayınlanacaktır. Sınava girenlere posta üzerinden sonuçlar gönderilmeyecektir.



SINAV GEÇERLİLİK SÜRESİ



Kanun hükmünde kararnameyi göre, Yabancı Dil Sınavı sonuçları geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Sınav sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl alınan sonuç geçerli olacaktır.







YDS NEDİR?



YDS veya uzunca Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.



Ortaöğretim kurumlarında Yabancı Dil alanı öğrencilerinin ÖSS'den bir hafta sonra girdikleri İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden, Türkçe'den o dile çeviri, o dilden Türkçe'ye çeviri, okuduğunu anlama, boşluk doldurma,aynı anlama gelen cümleler konularından oluşan 100 soruluk bir sınavdır.



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.



Yayınlanan yönetmelikle KPDS ve ÜDS kalktı. ÖSYM yabancı dil sınavlarını tek çatı altında topladı. KPSS,TUS ve DUS'ta artık dil sorusu sorulmayacak. ÖSYM tarafından sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı olan YDS yapılacak.



2018 YDS HAKKINDA GENEL BİLGİLER



Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.



YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.



Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.



2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS,



KPDS vb.) yapılmamaktadır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmadığından, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılabilmektedir.



Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için bu sınavın sonuçlarını kullanabilmektedirler. Bu nedenle, bu kadrolara başvuracak adayların YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabileceklerdir.