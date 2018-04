YDS 2018 soruları ve cevapları son dakika ÖSYM 2018 YDS ilkbahar dönemi soruları zor muydu kolay mıydı

YDS 2018 soruları ve cevapları son dakika! Binlerce öğrencinin araştırdığı YDS sınav yorumları, YDS sınavı nasıldı, 2018 bahar YDS sınav soru cevapları nasıldı öğrenci yorumları haberimizde. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan toplam 80 soruya, 180 dakikada cevap arandı. ÖSYM doküman sayfasında sınava dair soruların hepsi, sınav merkezi tarafından yayınlanmıyor. ÖSYM’nin aldığı karar uyarınca YDS geçerlilik süresini başvuru yapılan kurum (üniversiteler, ve diğer kurumlar) belirleyecek. Bununla birlikte YDS sonuçları Yabancı dil tazminatı ile ilgili olarak; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, sınavda alınacak puanlar sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacak, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilecek. İşte merakla araştırılan ve akademik kariyer yapmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren YDS 2018 soruları ve cevapları son dakika ÖSYM 2018 YDS ilkbahar dönemi soruları hakkında detaylı bilgi…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS ilkbahar dönemi sınav sonuçları, ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak, sorusunun cevabını sınav merkezi verdi. 2018 ÖSYM sınav takvimi, sınav bilgileri içerisinde sonuçlar 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanıyor. Sonuçlar mesai bitimi sonrası yayınlanıyor.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

Sınav merkezi, takvim sayfasında sınav zamanı ve sınav sonuçlarını açıklarken, sınav soruların ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama yapmıyor. Geçmiş sınavlara bakıldığında, sınav yapıldığı günden itibaren 3 iş günü içerisinde yayınlanıyor.

YDS SORULARININ HEPSİ YAYINLANACAK MI?

ÖSYM doküman sayfasında sınava dair soruların hepsi, sınav merkezi tarafından yayınlanmıyor. ÖSYM sınavda çıkan soruların sadece %10’unu paylaşıyor. 80 soruda sadece 8 soru kamuoyuna açıklanıyor.

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS puanı -seviye- kaç yıl geçerli, sorusunun cevabını sınav merkezi açıkladı. 1 Nisan 2018 tarihinde sınava girenler 5 yıl puanı kullanabiliyor. 1 Nisan 2018 - 1 Nisan 2013 tarihlerinde sınav puanları kurumlar tarafından kabul ediliyor.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı nerelerde kullanılır, hangi alanlarda geçerlidir? Kurumlar tarafından açıklanan bilgilere göre; yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar, Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler puan için geçerli. Öte yandan Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksekokul mezunları, Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler puanlarını kullanabilir.

YDS NEDİR?

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır.

Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

İşte, 2018 YDS'ye katılan adayların sınav hakkında yaptıkları yorumlar ve değerlendirmeler...

*Yds cidden 1 nisan yaptı bana @gamzenintuncu

*İngiltere’den 100 kişi getirip YDS sınavı uygulasalar onlar bile 50 yi geçemez. Bu ne biçim sınav @ezgi_alpaslan

*Sanırsınız Amerika’ya İngiltere’ye vatandaşlık istemişiz gibi ne bu zorluk yiğidim @Merveatik

*Shakespare girse belki 40 alırdı @hyrttn_irtgn

*Yds de değişenler: silgi ve kalemin kalitesi, değişmeyenler: her geçen gün sorlaşan paragraflar-sorular, yine hüsran @nurullahNTR

*YDS bitti, İngilizce bilmiyormuşum @Kabarikafa

*Sınava Shakespeare girse barajı geçemeyebilirdi. @berfinelba

*YDS gerçekten zor muydu bana mı öyle geldi @heinzpasha

*yds kolaydı diyenler bence zaten soruların yarısını anlamayanlar yoksa başka açıklaması olamaz bu durumun. @westthrace

*#yds ye dair anladıklarım princess Daina, medya okuryazarlığı, journalist @corukmeltem

*kıymetini bilemedik #YÖKDİL affet bizi @atrnesn*

*#yds çok güzel geçti #ösym cam kenerindan yer ayırtmıştı bana @yunusemresari

*2013 senesinden sonraki en zor YDS sınavına imza atmışız. Teşekkürler ÖSYM @bnogaylar

*Fransızca YDS'de iki soru kesin hatalıydı, bu iki sorudan birinde soru cümlesinde fiil eksikti, diğerinde ise şıklarda "cela" dan sonra 3. ç. k. ye göre çekilmiş fiil vardı. @clandestinazul

*Sanırsın sınava Amerikan vatandaşları giriyor bu kadar zor olur mu bir sınav ya? @belikemerve

*Kelime sorularında doğru cevaplar @seyfihoca

*Detection (disease)

Excessive (solar radiation)

Purely

Encompasses

Come up with (creative solutions)

Implications (for the study)

*#yds den bana kalan tek güzel şey kalemler ve silgi olacaktı onu da otobüs durağında unuttum @seymasymaaa

*Bilgilendirici bir YDS oldu,paragraf soruları öldürücü ama bilgilendiriciydi.Sınavın sonunda nasıl hissettiğimi ben de bilmiyorum. @lavvesm

*Gelmiş geçmiş en zor YDS sınavına girmişim... Alacağın olsun ÖSYM @KbraKaba9

*Bu sınava "zor" diyen çalışma "yöntemlerini" gözden geçirsin. @seyfihoca

*Arkadaşlar abarttığınız kadar zor değildi İngiliz Kraliçesi karşısında mülakata girmiş gibi davranmaz mısınız #yds @painftme

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi