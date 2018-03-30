YDS bu pazar yapılacak
ÖSYM tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
- AA
ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
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