Yeni müfredat neleri içeriyor? Yeni müfredat nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın taslağını açıklayarak, 'Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz 1., 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklardır. Bu sene, gelecek sene ve hatta ondan sonraki takip eden sene de hiçbir öğrencimiz bu değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS ve LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır' dedi. Bugün Bakan Yılmaz, Bakanlığın Başöğretmen Salonunda Güncellenen Öğretim Programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Birçok konuda açıklama yapan Yılmaz, “53 farklı dersin taslak programı hazırlandı. Bütün halkımız 10 Şubat’a kadar önerilerini bize sunmalı” dedi. İşte yeni müfredatla ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bakanlığın Başöğretmen Salonunda Güncellenen Öğretim Programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarının bir sonucu olarak taslak programlarını askıya çıkardıklarını belirten Yılmaz, "Bu programları bu aşamaya getirene kadar çok çalıştık. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Hazırlanan program birer taslak. Nihai metinler değil. Kamuoyunun, paydaşlarımızın katkılarını alacağız. Ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımıza öğretmenlerimiz bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürüteceklerdir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz 1.,5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklardır. Bu sene, gelecek sene ve hatta ondan sonraki takip eden sene de hiçbir öğrencimiz bu değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS ve LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Dolayısıyla onları etkilemeyecektir" diye konuştu.

"10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar herkesten görüş ve önerilerini bekliyoruz"

"Program geliştirme süreci öncelikle ‘neye ihtiyacımız var’ ı tespit etmek için eğitim ihtiyaç analizi ile başlanmıştır" diyen Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

"Programa hazırlanacak dersin alan uzmanları ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarından uzmanlarca eğitim ihtiyaç analizinden elde edilen veriler kullanılarak bu alanın gerekleri de gözetilerek program geliştirilmiştir. Bu taslak programlar kamuoyunun katkılarına açılmaktadır, görüşlerine sunulmaktadır. Program geliştirme sürecini bu aşamasında askıya çıkarıyoruz, hedefimiz ortak aklı bulmak. Herkes bir şeyler söyler, işte bu süreç söylenmenin sona ermesini, onun yerine bu programlarla, ders kitapları ile veya ders konuları ile ilgili her ne söylemek istiyorsa şimdi söylesin, ne şikayeti varsa, neyin nasıl olmasını gerektiriyorsa işte bu askıya çıkma süreci içerisinde bizlere bildirmesini istiyoruz. Bugün 13 Ocak 2017, bugünden itibaren 1 ay süreyle 10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar herkesten, öğretmenlerimiz, velilerimiz, eğitim konusunda sözüm, görüşüm var diyen veya bu taslakları inceleyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Taslak programlara www.mufredat.meb.gov.tr adresimizden ulaşılabilecek, buradan katkılar da sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza da yazı ile bunları ileteceğiz, onlar da gerek bu site üzerinden gerekse de e-mail ile bize katkılarını sunabileceklerdir."

"172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır"

Bakan Yılmaz, halkı hiçbir kısıtlama ve yönlendirme olmaksızın görüşlerini paylaşmaya davet ettiğini belirterek, "İletilen katkıları uzmanlar değerlendirip, taslak programa son halini vereceklerdir. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra süreç, programların onaylanması süreci olacaktır. Onaylandıktan sonra da 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılacak, eğitim materyallerinin hazırlanması ile birlikte bu süreç sona ermiş olacaktır. Eğitimde demokratikleşme deniyor işte eğitimde demokratikleşme budur, eğitimde çok görüşlülükse işte eğitimde çok görüşlülük yine budur. Tanımlama hakkına ters düşen ibareler, metinler, bölümler varsa bizlere iletirlerse bunlar ortadan çıkacaklardır. Bu askıya çıkarılan programlar içerisinde 172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Bunların arasında hayat bilgisi, matematik, Türkçe, bilişim teknolojileri, insan hakları ve yurttaşlık, felsefe, tarih, biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, müzik, Türk kültür ve medeniyet tarihi var. Toplam 85 düzeyinde 19 farklı dersin öğretim programı ilköğretim için, 87 sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programı ise ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bunlardan ilk ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ise önümüzdeki dönemde kısa bir süre sonra onlar da askıya çıkarılacaktır. Ayrıca ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki seçmeli derslerin öğretim programlarını geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu programa binin üzerinde arkadaşımız katıldı onlara emekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Genel Müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları, akademisyenlerden oluşan komisyon bu taslak aşamaya getirdi" ifadelerini kaydeden Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde programların geliştirilmesi için bakanlığımız yetkilileri ile birlikte öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve ülke genelindeki uzmanlar girdi sağladı. Hazırlanan programlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelendi ve askı sürecine çıkma aşamasına getirildi. Askı süreci sonrasında da paydaşlardan alınacak geri bildirimler yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek ve öğretim programlarına son hali verilerek onaylanacaktır."

HALKIMIZIN KATKISI BİZLER İÇİN ÖNEMLİDİR

Herkes için iyi eğitim sağlanacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin edinmesi ve geliştirilmesi gereken beceriler nedir diye sorulabilir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerli ve uluslararası yabancıların katkısıyla hazırlanmıştır. 15 başlık altında Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Yeterlilikleri oluşturuldu. Bu yeterliliklerin pekçoğu birbirini desteklemektedir. Yenilenmiş Eğitim Öğretim programıyla çıkacağımız bu yolda tüm halkımızın katkısının bizler için önemli olduğunu vurguluyorum.

SORU VE CEVAPLAR

ÖĞRENCİLERİN DERS SAYILARINI HENÜZ BELİRLEMEDİK

Efradını cami ağyarını mani yapma diye bir şey var. Bunun sınırlarını çizmek önemli. Bu çalışma halkımızın da görüşlerini aldıktan sonra bir neticeye varılacaktır. Ders sayılarıyla ilgili olarak arkadaşlarımızın çalışmaları var ancak nihai olarak belirlemedik. Yardımcı kaynaklar ve dersler konusunda öğretmenlerimize seçenekler sağlanacaktır. Ders sayılarını henüz daha belirlemedik.

DERS SAATLERİNİN AZALTILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Genelde çok yakınımdaki öğrenciler ders saatlerinin azaltılmasını, tatil sürelerinin uzatılmasını izliyor. Ders saatini arttırmak lazım ama gereksiz ders ve konulardan ayıklamak lazım. İşte müfredatın sağlayacağı katkı da bu olmalı diye düşünüyorum. Özetle ders saatlerinin azaltılması mümkün değil.

ASKIYA ÇIKAN DERSLERDE İNKILAP TARİHİ DE VAR

Askıya çıkan dersler arasında Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi vardır. Bu konuda da vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz.

DERS KİTAPLARININ YAZIM SÜRECİ 23 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Bugün askıya çıkardık. 13-23 Ocak arası öğretmenelerin inceleme ve raporu var. 6 Şubat'ta sivil toplum kuruluşlarından görüş almak için son gün. 23 Şubat ders kitaplarının yazım sürecinin başlaması olacak. 10 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar Talim ve Terbiye Kurulu'ndan onay süreci olacak.

ÖĞRENCİLERİMİZ BU 8 YETKİNLİĞİ ÖĞRENECEKTİR

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi diye bir konsept var. Biz öğrencilerimizden ne bekliyoruz? Üniversiteler öğrencilerimizden ne bekliyor? Hayat öğrencilerimizden ne bekliyor? Bütün bunları dikkate alarak öğrencilerimizin e dinmesi ve geliştirilmesi gereken beceriler nelerdir? Tanımlanmış 8 yeterlilik var. Bunlar: Anadilde iletişim, Diğer bir dilde iletişim, Temel Matematik, Dijital Yetkinlik, Öğrenmeyi Öğrenmek, Vatandaşlık ve Sivil Yetkinlik, İnisiyatif Kullanma ve Girişimcilik, Kültürel Dışavurum.

YENİ MÜFREDATTA KURBAĞANIN SİNDİRİM SİSTEMİ OLMAYACAK

Programlar netleşip, halkımızın katkıları aldıktan sonra öğretmenlerimize verilen çerçevede ders saatleri oluşturulacaktır. Herkesin bir talebi var bu konuda. Onları henüz daha gerçekleştirmedik. Bazı derslerde, ağırlıklı derslerde uluslararası gelişmiş ülkelerden daha az ders verdiğimiz kesin. Eskiden öğrencilere ne kadar çok bilgi verirseniz o kadar eğitim amacının gerçekleştirildiği düşünülüyordu. Bizim amacımız öğrenciye çok bilgi vermek değil, verilen bilginin anlamlı olmasıdır. Eskiler anlatmıştır, kurbağanın sindirim sistemi mesela. Böyle şeyler olmayacak. Öğrenci için anlamlı olacak onun hayatını geliştirmesini sağlayacağız.

ATAMA İÇİN HENÜZ BİR DAĞITIM YAPILMADI

Atamada henüz bir dağıtım yapılmadı. Herhangi bir sayı vereilmek mümkün değildir. Bunun içinde polis var hakim var. Böyle bir dağıtım yapılmadan bir şey söylemek eksik olur. Eksik bilgi vermektense biraz daha bekleyelim lütfen.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YARDIMCI KİTABI YOKTUR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yardımcı kitabı diye hiçbir kavram yok. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hiçbir kitabı yardımcı kitap olarak önermiyoruz. Hiçbir öğretmenimizin de yardımcı kitabı tavsiye etmemesini istedik. Yardımcı kaynak diye bir şey bizim gündemimizde yok. Yardımcı kitap alınmasının daha doğru olacağını, belli çerçevede tutulmasını isteyenler de var. Bizim kitaplarımızda Pansilvanya atıfı vs. gibi bu yapıya ilişkin bir atıf varsa onları çıkardık.

MÜFREDAT NEDEN GÜNCELLENDİ?

Küreselleşen dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, toplumun yeni yüzyılın mezunlarından beklentilerini farklılaştırmıştır. Temel bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde sahip olunması beklenen bilgi, beceri, tutumlara ilişkin farkındalık geliştirmeleri, bunları edinmeleri ve yaşamın farklı alanlarında uygulayabilecek donanıma ve alt yapıya sahip olmaları kaçınılmaz oldu. Bu nedenle aşağıdaki gerekçelerle güncelleme çalışmaları yapıldı.

• Bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları,

• Eğitimde niteliğin arttırılması ihtiyacı,

• Bilim, teknoloji, öğrenme öğretme yaklaşım, kuram ve stratejilerinde son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalarla gerçekleşen değişiklikler ve gelişmeler,

• Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde kullanılan ölçütler ve ülkemize ait bu değerlendirmelerin sonuçları,

• Kalkınma Planları, 64. Hükümet Programı Eylem Planı (130 ve 132 numaralı Eylemler), 65. Hükümet Programı (2017 yılı Orta Vadeli Program), 2014-2019 MEB Stratejik Planı, OECD Eğitim Raporları,

• Mevcut öğretim programlarının akademik bilgi bakımından yoğun olmasından dolayı “eğitim ve öğretimin” sadece öğretim boyutuna ağırlık verilmesi, eğitim boyutu için yeterli sürenin kalmaması gibi hususlar göz önünde bulundurularak çağın ve toplumun taleplerine cevap verebilecek donanıma ve üst düzey bilişsel becerilere sahip, bu becerileri yaşamının farklı alanlarında kullanabilen, millî, manevi ve evrensel değerleri benimseyerek bu değerleri tutum ve davranışa dönüştüren bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla öğretim programları revize çalışmaları yapıldı.