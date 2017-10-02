Yeni sistemde öncelik diploma puanında

Sabah'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği TEOG'un yerini alacak liseye yerleştirmeyle ilgili yeni sistemi açıkladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrencilerin sportif, sosyal yetkinliklerinin de değerlendirmeye katıldığı yeni sistemde öğrencinin okul başarı puanı belirleyici olacağını söyledi. En başarılı yüzde 5-10 arasındaki öğrenci fen liseleri gibi en başarılı okullara yine lise puanlarına göre yerleştirilecek. Geri kalan yüzde 90'lık öğrenci ise evlerine en yakın okula devam edecek. Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

HERKES KENDİ OKULUNDA SINAVA GİRECEK: Sınav yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu olacak. Çocuk kendini ifade edebilmeli. Yazılı sorusunu en mükemmel şekilde yapan çocuk, en çok puanı alan diğerlerinden daha başarılıdır değil mi? Bu sonuca göre Ankara Fen Lisesi diyebilir ki ben 95 ve üzeri olanı alacağım. Bu soruların üzerinde çalışılabilir. Bu sınavlar merkezi yapılacak, okullardaki yazılıların yerine geçecek. Öğrenciler sınava okullarında girecek, tüm ülkede uygulanacak. Bu sonuçlara göre mezuniyet ortalamasına göre yerleştirmeler yapılacak.

OKULLARIN KALİTESİ ARTIRILACAK: En iyi okul eve en yakın okuldur. Bunun için bütün okullarımızı kaliteli hale getirirsek bu adrese dayalı kayıt sistemini de hayata geçirebiliriz.

PİSA RESMİN TAMAMINI GÖSTERMEZ: Türkiye'nin petrolü yok, doğalgazı yok. Ama dünyada 13. sıradayız. Bu başarının sebebi elmas gibi olan beşeri sermayemiz. Pisa resmin tamamını göstermez. Bir değerdir. Kimse diyor mu Vietnam Amerika'nın önündedir.

KLASİK AÇIK UÇLU SINAV NASIL UYGULANACAK?: Cevap kağıtları ekranda taranarak dijital ortama geçirilecek. Öğrencinin ismi gizlenerek havuz içinde ilgili iki ayrı alan öğretmenine gönderilecek. İki öğretmenin puanı arasında fark çıktığında ise bir üst kurula gönderilerek değerlendirme yaptırılacak. Böylelikle değerlendirmede adaletsizlik olduğu, kayırma yapıldığı, torpil geçildiği, şişirme not verildiği tartışmaları sona erecek. Öğrencinin el yazısı stili, güzel, çirkin, okunaklı ya da okunaksız olması puanlamaya dâhil edilmeyecek. İmla hataları Türkçe imla soruları dışında puanlamada değerlendirilmeyecek.

ÖNCELİK DİPLOMA PUANIYLA YERLEŞTİRME: Ancak tartışmalara neden olan farklı okul türleri ile birlikte Fen liseleri gibi başarı puanı yüksek talep gören okulların alımı nasıl gerçekleşecek. MEB bu okullara yerleştirmeyi ayrı kategoride gerçekleştirecek. İlk modele göre, bu okullar için alana göre ağırlıklandırılmış diploma puanı uygulanabilecek. Belli alanlarda en başarılı öğrenciler o alanlardaki en başarılı okullara puan üstünlüğüyle ancak ek bir sınava girmeden yerleşebilecek. Okul başarı puanları ile özellikli okulların kontenjanları arasında yetersizlik olması senaryosuna karşı ikinci model geliştirildi.