TEOG yerine ne geldi? Yeni TEOG sistemi 2018 MYS nedir nasıl uygulanacak

TEOG sistemi yerine ne geldi? Soruna yanıt olarak ‘’Adrese Dayalı Yerleştirme Sistem’’in geldiği ve 1 milyon 200 bin öğrencinin yüzde 90’ı evinin bulunduğu yerdeki liseye yerleştirilerek yüzde 10’u da gireceği merkezi sınavın sonucuna göre okulunu seçecek açıklaması yapıldı. Temel Eğitim’ ten Ortaöğretime Geçiş (TEOG)'un yerine isteğe bağlı sınav modeli geldi. Peki yeni TEOG sistemi nasıl uygulanacak? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistemi "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" olarak açıkladı. Bakan Yılmaz, yeni sistemin kısa adı için de "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" dedi. Sınav yarışının öğrenciyi etüt merkezlerine ittiği için TEOG'u kaldırdıklarını ifade eden Yılmaz, çocuğu 6. sınıftan itibaren sınava hazırlayacak bir sistem değil de stresi kaldırarak, basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirdiklerini savundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistemi açıklarken üç ayrı ifade kullandı. Yılmaz önce "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" dedi, ardından yeni sistemin kısa adı için de "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" açıklamasını yaptı. Yılmaz, konuşmasının bir bölümünde TEOG'un yerine gelen uygulamaya "Liselere Kayıt Uygulaması" adı verildiğini söyledi.

MYS SİSTEMİ NEDİR? MAHALLİ YERLEŞİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Veli ve öğrenciler tercih yaptığı zaman önlerine 5 seçenek çıkacak. Kendi oturdukları bölgelerden seçim yapacak olan öğrenciler eğer sınavlara girecek olan okullara yerleşmek istiyorlarsa merkezi sınava girecek.

MERKEZİ SINAV KONULARI NEDİR?

İsmet Yılmaz tarafından açıklanan son bilgiye göre sınavın konuları da belli oldu. Sınav 6,7 ve 8.sınıfların konularından oluşacak. Fakat sınava girmek zorunlu değil, isteğe bağlı.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav tarihiyle de ilgi bilgi veren Yılmaz, sınavın haziran ayının ilk haftalarında yapılacağını açıkladı. Fakat sınavın kesin net tarihi henüz açıklanmadı.

HANGİ OKULLAR SINAVLA ALACAK?

Hangi okulların sınavla alacağı açıklanmadı fakat yakın tarihte bunun belli olması bekleniyor.

TEOG yerine yeni sistem: Marka okul aslanın ağzında

Robert, Üsküdar Amerikan, Alman, Koç gibi ünlü kolejler şu an için kendi sınavlarını yapma eğilimde görünüyor. ‘Marka’ okullara girmek isteyenleri devletin merkezi sınavı ve her kolejin ayrı ayrı giriş imtihanı bekliyor,

1 - TEOG yerine hangi sistem geldi?

‘Adrese Dayalı Yerleştirme Sistemi’ geldi. 1 milyon 200 bin öğrencinin yüzde 90’ı evinin bulunduğu yerdeki liseye yerleştirilecek. Yüzde 10’u da gireceği merkezi sınavın sonucuna göre okulunu seçecek.

2 - Yeni sistemin adı tam olarak nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yeni yapıya ‘Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi’ adını verdi.

3- Sistem, sınav zorunluluğu getiriyor mu?

Sınava girmek isteğe bağlı. Veli isterse çocuğunu test şeklinde yapılacak bu merkezi sınava yönlendirir. Çocuk sınava girmezse mahallesindeki okula gider.

4 - Sınav ne zaman yapılacak?

Sınav, Haziran’da okullar kapanmadan yapılacak. Bir daha tekrar edelim: Sınav test şeklinde olacak.

5 - Sınavı kazanmayanlar tercihini nasıl yapacak?

Milli Eğitim’in, Mayıs’ta açıklayacağı eğitim bölgelerindeki 5 okul seçilecek. Tercihler internette yapılacak. Yerleştirme, Haziran’daki sınav sonrası olacak.

6 - Okul başarısı bu sistemde çok etkili olacak mı?

‘Adrese Dayalı Sistem’de okul başarısına göre yerleştirme yapılacak. Örneğin; bir okula 100 kişi başvurdu, o zaman okul başarı puanı dikkate alınacak.

7 - Hangi liselere sınavla girilecek?

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u aralarında proje okulların da yer aldığı devlete ait 600 eğitim kurumuna sınavla yerleşecek. Galatasaray, İstanbul, Kabataş, Çapa Fen Lisesi de bu 600 okul arasında olacak.

8 - Sınava giren öğrenci, kaç okul tercih edecek?

Sınava girenlerlerde okulun eve yakın olması şartı aranmayacak. 5 okul tercih edilecek. Puana göre bir yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan avantaj elde edecek.

8 - Sınava giren öğrenci, kaç okul tercih edecek?

Sınava girenlerlerde okulun eve yakın olması şartı aranmayacak. 5 okul tercih edilecek. Puana göre bir yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan avantaj elde edecek.

9 - Sınavda kaç soru olacak? Açık uçlu soru var mı?

Sınav soruları çoktan seçmeli yani test olacak. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve tek oturumda yapılacak. 60 soruya 90 dakika verilecek.

10 - Özel okulların sınav hakkı olacak mı?

Özel okul isterse kendi sınavını yapabilecek. Ya da Milli Eğitim’in yaptığı merkezi sınavın sonucuna göre öğrenci alabilecek.

11 - Açıklanan bu sistemde değişiklikler olur mu?

Yeni sistem eğitimcilerin ve kurumların görüşü alınarak hazırlandı. Sınava 8 ay kaldı. Bu saatten sonra değişiklik yapılması pek mümkün değil.

12 - Başarı düzeyine göre sınıf ayrımı olacak mı?

Milli Eğitim, başarı düzeyine göre sınıf ayrımı ön görmedi. Çocuklar yetenek ve bilgi ayrımı yapılmadan aynı sınıfta birlikte okuyacaklar.

13 - Örnek sınav soruları yayınlanacak mı?

Milli Eğitim, önümüzdeki aylarda örnek sorular yayınlayacak. Sorular ortaokul müfredatından olacak. Ağırlıkta 8’inci sınıfta okunanlardan soru çıkacak.

14 - Bakanlık, yeni sistemle neyi amaçlıyor?

Amaç; çocukların oturdukları yerlerde okuması ve liseye sınavsız geçişin sağlanması. Merkezi sınav ise gelecek vaadeden çocuklara şans vermeyi hedefliyor.

15 - ‘Nitelikli okul’ ne demek?

Sınavla öğrenci alan, yabancı dilde eğitim veren (Örneğin; Robert Kolej) okullara, Anadolu ve fen liselerine böyle deniyor.

SİSTEMİN KİLİT NOKTASI: EĞİTİM BÖLGELERİ

Okullar kapanmadan önce Mayıs’ta ‘eğitim bölgeleri’ açıklanacak. Okullar, evin bulunduğu yer ana kriter alınarak seçilecek. Öğrenci seçtiği 5 okulun dışında bir yere yollanmayacak. Bu kesin. Örneğin; A bölgesinde oturan bir çocuk hiçbir surette B bölgesinde bir okula yerleştirilmeyecek.

KİRALAR YÜKSELİŞ YOLUNDA

Sınavsız girilen iyi okulların bulunduğu semtlere aileler taşınmak için daha şimdiden atağa geçti bile. Bu semtlerdeki kiralar ciddi bir artış gösterme yolunda. Örneğin; İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş, Nişantaşı ve Beyoğlu’na akın var.

SINAV KENDİ OKULUNDA

Anadolu ve fen liselerine yönelik sınav Haziran’nın ilk haftasında tüm Türkiye’de aynı anda olacak. Milli Eğitim’in yapacağı bu sınava öğrenci kendi okulunda girecek. Ancak torpil olasılığına karşı gözlemciler okul dışından gelecek.

YENİ SİSTEMLE İLGİLİ 6 KRİTİK SORU

* Sahte adres kaydına karşı ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni sistemin beraberinde getirebileceği kaygılar ve problemlere ilişkin sorulara da yanıt verdi:

* Her öğrencinin tercih edebileceği bir lise türü olmaması halinde öğrenciye nasıl bir tercih sunulacak?

Öğrencilerin zorunlu olarak imam hatiplere yerleştirileceğine dair iddialar var...

"Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, Anadolu lisesi de olsun, imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla eğitim bölgesi oluşturması, bu sorunu ortadan kaldıracak. Bu kaygılar yersiz."

* Sistemle büyük kentlere göç olacağı, tercih edilen okulların çevresinde konut fiyatlarının artacağı, sahte adres kayıtları yapılacağı ve torpil olabileceği endişeleri var.

Ne gibi tedbirler alınacak?

"Sahte adres kayıtları ve konut fiyatlarına ilişkin çözüm bulunabilir. Kontrol mekanizmaları var."

* Muhitimizdeki okulda kapasite 70 kişi ama 100 başvuru var. 100 kişi nasıl elenip 70'i alınacak? "Diyelim ki bir okulda taşınmayla da beraber 100 kişiyi buldu. Orada da okul başarı puanını esas alacağız. Okul başarı puanı esas alınarak okula yerleştirme yapılacak."

* Yabancı okullar kendi isteklerine bağlı sınav yapabilecek mi? "Özel sınav yapabilirler. İsterlerse bizim sonucumuzu alırlar, isterlerse kendileri sınav yapabilirler.

" (Bakan Yılmaz Türk özel okullarla ilgili bir açıklama yapmadı)

* TEOG'la yerleşen öğrenci adrese yakın liseye geçiş yapabilecek mi?

"Geçişlere müsaade etmeyeceğiz, doğru olmadığını düşünüyoruz. Her sistem kendi artısı ve eksisiyle bir dengededir. Eğer onu bozarsak sıkıntı olur."

* Öğrenciler okul içinde başarılarına göre ayrı ayrı sınıflandırılacak mı?

"Sınıf sınıf bir ayrım düşünmüyoruz. Başarılı ile biraz daha başarılı, görece demek lazım, hepsinin bir arada bulunmasını istiyoruz.

" YENİ MODELİN ÜÇ AYRI ADI VAR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistemi açıklarken üç ayrı ifade kullandı. Yılmaz önce "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" dedi, ardından yeni sistemin kısa adı için de "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" açıklamasını yaptı. Yılmaz, konuşmasının bir bölümünde TEOG'un yerine gelen uygulamaya "Liselere Kayıt Uygulaması" adı verildiğini söyledi.

SINAVA GİREN DE GİRMEYEN DE 5 TERCİH YAPACAK

Yılmaz'ın açıklamalarına göre liseye girişte getirilen yeni sistemde başvuru esnasında öğrencinin önüne bir ekran gelecek.

* Öğrenci burada 5 tane tercih yapacak ve istemediği bir okul türüne yerleşmeyecek.

* Yeni sistem 8. sınıfta bulunan 1 milyon 200 bin öğrenci için geçerli olacak.

* Veliler, çocuklarını ortaokula kaydettiklerinde öğrencinin hangi liseye gideceği belli olacak. * Adrese dayalı sistem öğrencilerin yüzde 90'ını kapsayacak.

* Sınava girmek isteğe bağlı olacak.

* Sistemle birlikte farklı birikim ve ilgi alanına sahip öğrenciler bir arada eğitim görecek.

* Haziran ayının ilk haftasında yapılacak sınavın sonucu aynı ayın içerisinde açıklanacak.

* Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak ve temel dersleri içerecek.

* Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınav 8'inci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6, 7. ve 8. sınıf ders müfredatından yapılacak.

* Sınava giren öğrencilere de sınav girmeyenler gibi 5 adet tercih sunulacak.

* Her iki türde de liseye giriş yapan öğrencilerin sonuçları aynı anda açıklanacak. Eğitim uzmanları yeni sistemi değerlendirdi. Sadık Gültekin, bazı belirsizliklere dikkati çekerken Pervin Kaplan ise eğitim bölgelerindeki okul türlerinin en büyük problem olduğu görüşünde.

REKABET VE ÖĞRENCİ KALİTESİ DÜŞECEK

* Eğitim uzmanı Sadık Gültekin: Yerine oturmayan sorunlar var. Nota dayalı derken 6, 7 ve 8. sınıfın ağırlığı ne kadar? Bu sistemle emlak fiyatları da artar. Nitelikli okulun yanına taşınmalar olur. Niye sınav hep kötü. Sınavı ve kaygıyı kaldırırsanız rekabeti de ortadan kaldırıyorsunuz. 24 kişilik sınıfta 2-3 nitelikli öğrenci varsa diğerleri onları aşağıya çekebilir. Öğretmen kime göre ders anlatacak? En büyük hata farklı seviyelerdeki öğrencilerin aynı sınıflarda toplanması. Anadolu liselerinin sayısı artınca kalitesi de düştü. Şimdi iyi öğrencilerin de katlitesi düşecek. Açık uçlı soruları nereye koydular anlayamadım? Türk özel okulları ne olacak, ona hiç değinilmedi.

LİSELERE GEÇİŞTE YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Bakan Yılmaz, liselere geçişte yeni sistemi açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçişteki yeni sistemi açıkladı. Yılmaz, "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek." dedi. "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik" Bakan Yılmaz, liselere girişte yeni sistem tamamlandığını açıkladı. Yılmaz, "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek." dedi.

"Öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak"

Yılmaz, "Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak." şeklinde konuştu. Yılmaz TEOG'un yerine getirilen yeni sistem hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada." Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, "Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz"

Veliler, ortaokula kaydettikleri zaman evlatlarının bundan sonra hangi liseye gideceğini de bilebilecek. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerin üzerinden sınav baskısı kalkmış olacaktır." dedi.