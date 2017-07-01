YEP Yüzdelik dilim hesaplama TEOG YEP sonuçları 2017

TEOG yüzdelik dilim hesaplama listesi nasıl hesaplanır? 8. Sınıf öğrencileri 26-27 Nisan’da temel eğitimden ortaöğretim sınavının ikinci aşamasına girdiler. İstedikleri liseyi kazanmak isteyen adaylar yoğun bir çalışma temposu yaşadılar. Milli Eğitim Bakanlığı fırsat eşitliğini sağlamak, bu konuda öğrencilere yardımcı olabilmek için okullarda kurslar düzenledi. Öğrenciler sınav sonuçlarını 31 Mayıs’ta öğrendiler. 9 Haziran’da karnelerin verilmesi ile okul puanları da açıklanmış oldu. Yerleştirmeye esas puanlarının açıklanma tarihi 30 Haziran olarak duyuruldu. TEOG tercih başvuruları ise 14 Temmuz 2017 ve 24 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak. Son gün saat 17:00’ye kadar başvuru yapılabilecek. Daha sonra ek tercihler başlayacak. Bu tercihler genelde pazartesi başlayıp Cuma son bulacak. Ek tercih için öğrencilere üç hak tanınacak. TEOG yüzdelik dilim listesi haberimiz içerisinde sizlerle.

YEP HESAPLAMA SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

YEP hesaplaması yapmak isteyen veliler bilgisayarlarının arama çubuğuna odsgm.meb.gov.tr/arge/sorgulama yazarak aşağıdaki ekrana ulaşacaklar. Ekranda 1 ve 2. dönem ders notlarını ile 6, 7 ve 8'nci sınıf yıl sonu başarı puanlarını ilgili kutucuklara girilmesi gerekiyor. "Hesapla" butonuna basılmasıyla TEOG YEP puanı hesaplanmış olacak.

2017 LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 30 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta ilan edilecek.

TEOG YEP PUANI NASIL HESAPLANIR?

8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır. Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

"Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım." butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017'ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.

Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5'lik dilimden seçilerek yapılacak.

Tercih başvuru durumu, "iptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

E-OKUL LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANI HESAPLAMA SİSTEMİNE GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de eğitim kalite düzeyinin modern ve çağdaş dünya standartlarını yakalayabilmesi ve sunulan eğitim hizmetlerinin daha teknolojik bir temel oturtulabilmesi amacı ile 2007 yılında hizmete açılan e okul sistemi tüm Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor. Velilerin ve öğrencilerin okul bilgilerini takibini internet kolaylığında yapabilmesine imkan veren E Okul veli bilgilendirme sistemi bir aşamayı oluşturuyor. Veli bilgilendirme sistemi ile takibi yapılabilen verilerin E Okul sistemine girişleri ise E Okul veli bilgilendirme sistemiyle öğretmen ve okul idarecileri tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki ortaöğretim ve ilköğretim kurumlarındaki genel eğitim bilgilerinin yanı sıra bu kurumlardaki öğrencilerin dosya ve güncel okul durumunu içeren bilgilerin toplandığı bir sistem olan E Okul sistemi iki aşamadan oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlanabilen E Okul yönetim bilgi sistemi giriş işlemleri ise bakanlığın görev başlangıcında öğretmen ve okul idarecilerine vermiş olduğu kullanıcı adı ve kullanıcı şifre bilgileri ile sağlanabiliyor. Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki her öğrencinin okul dosyasının, fotoğrafının ve güncel okul bilgilerinin yer aldığı E Okul veli bilgilendirme sistemi oldukça geniş kapsamlı bir sistemdir. Geçtiğim dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışması ile yeni bir ara yüze kavuşan ve hizmet kapsamını biraz daha genişleten E Okul sisteminde veliler, çocukların okuldaki her tür duruma ilişkin bilgisini internet kolaylığında öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın E Okul sistemi üzerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışması kapsamında öğrencilerin okudukları şubedeki genel not ortalamasını ve bu ortalamaya göre öğrencinin bireysel bazda çizdiği grafiği gösteren şube ortalaması hizmeti de velilere sunulmaya başlandı.