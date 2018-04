Yetenek ve eğitim sisteminin konuşulduğu panele büyük ilgi

“2023 Vizyonunda Yeteneklere Göre Eğitim Sistemimizin Yeniden Yapılandırılması" konulu panel ve çalıştay 31 Mart 2018 Cumartesi günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Gökyüzü Eğitim Kurumları Esenkent kampüsünde gerçekleşti. Gökyüzü Eğitim Kurumları, ÖZKUR-BİR ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte gerçekleştirdiği panel ve çalıştaya büyük ilgi gösterildi.

Program, Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Emin Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başladı. Program paydaşlarından ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan birer selamlama konuşması yaptılar. Protokol adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Mehmet Baran konuştular.

Mehmet Baran konuşmasında: “Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında, genç bir devlet olarak belirli mesleklerde insana ihtiyacımız vardı. Mühendisler ve doktorlar yetiştirmek zorundaydık. Hamdolsun bu ihtiyacı büyük ölçüde karşıladık. Şimdi güçlü bir ülkeyiz. Günümüzde kitlesel eğitimden ziyade bireysel eğitime odaklanmak zorundayız. Her bir ferdi, her bir bireyi kendi özellikleri, yetenekleri doğrultusunda eğitmemiz gerekiyor. Çocuğumuzun yeteneğine göre sanatçı, sporcu, bilim adamı, felsefeci, edebiyatçı kimliğini ön plana çıkaracağız. Bizim, gerçek manada bireyi eğiteceğimiz, insanın kalbine dokunacağımız eğitim anlayışlarına ihtiyacımız var. Her çocuğumuzun kaybedilmemesi gereken bir değer olduğu düşüncesindeyiz. Panel başlığında da çok güzel ifadesini bulan eğitim anlayışını bizler gerçekleştirmek zorundayız.” dedi.

Eğitimde baskın yeteneklerin keşfedilmesinin öğrenci başarısına ve eğitim sistemimize katkılarının konuşulduğu paneliAKP Milletvekili Halide İncekara yönetti. Prof.Dr. Mehmet İpşirli, Doç.Dr. Hasan Said Tortop, Dr. Bülent Madi ve Amir Ateş de panelist olarak katıldılar. Programın ikinci bölümü olan çalıştay Gökyüzü Eğitim Kurumları yerleşkesinde gerçekleşti. Çalıştay yöneticisi olarak; Aykut Açkalmaz (Eğitimci-Yazar), Esra Betül Ergül (Kartal RAM Müdürü), Hilmi Eren (Bahçelievler RAM Müdürü), Kubilay Bahçe (Sultanbeyli RAM Müdürü), Şükrü Yılmaz (Bağcılar RAM Müdürü), Volkan Kumaş (Zeytinburnu RAM Müdürü) ve Yetkin Baskın (Gaziosmanpaşa RAM Müdürü) başkanlık yaptılar.

Panel ve çalıştaya İstanbul içinden ve dışından çok sayıda eğitim yöneticisi ve öğretmen iştirak etti.