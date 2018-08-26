YKS 2018 tercih sonuçları ÖSYM son dakika YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları 27 Ağustos'ta mı açıklanacak

YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika takvimine göre ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT üniversite tercih işlemi nasıl yapılacak? YKS TYT AYT tercih sonuçları 27 Ağustos'ta mı açıklanacak? YKS tercih sonuçları, ÖSYM takvimine göre ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Üniversite tercih sonuçları merakla bekleniyor. YKS tercih dönemi sona ermesinin ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tercih yerleştirme sonuçlarını merakla ve heyecanla beklemeye başladılar. Telaşlı geçen tercih dönemi arkasından heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite adayları, yaptıkları tercihlerden hangisinin tuttuğunu, hangi üniversiteyi kazandıklarını bir an önce öğrenmek istiyorlar. YKS tercih sonuçları için gözler şimdi ÖSYM'de. Üniversite tercih dönemi, adaylar için epey telaşlı ve yorucu geçti. 7-14 Ağustos tarihlerinde YKS puanları, üniversite sıralamaları, başarı puanları ile detaylı bir hesap yapılarak geleceğini belirleyen tercihler için ter döküldü. Öğrenciler ve velileri, şimdi üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. ÖSYM, sınavlara yönelik detaylı analizlerin yapıldığı 9'uncu değerlendirme raporunu yayınladı. Son YKS'de adayların testlerde verdiği ortalama doğru cevap sayısı, durumun içler acısı olduğunu gösterdi. İşte YKS TYT AYT tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması..

YKS tercih işlemlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı oldu. Aldıkları puanlar doğrultusunda tercihlerini yapan yüz binlerce üniversiteli adayı, heyecanla ÖSYM'den gelecek sonuç açıklama haberine odaklanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos'ta sona ermişti. İşlemlerini tamamladıktan sonra beklemeye geçen yüz binlerce aday heyecanla, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor

2018 YKS TYT AYT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS TYT AYT yerleştirme sonuçları için üniversite adaylarının beklentisi bayram sonrasında yani 27 Ağustos Pazartesi günü. Fakat konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, YKS TYT AYT yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?



YKS Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.



YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, bir okul ve bölüme yerleşen adayların kayıt telaşı da başlamış olacak. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.



KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.



YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.







SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’DA, KAYITLAR EYLÜLDE



Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyuruldu. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.



LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.



Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YERLEŞTİRME



Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.



Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.



2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.



Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir.



Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.





Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır.



Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS KARNESİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.



Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

EN YÜKSEK KATILIM ANADOLU LİSELERİNDEN



Sınava en yüksek katılım yüzde 23,23 ile Anadolu liselerinden oldu.



YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.



Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.



Sınavın TYT oturumuna katılan adaylardan 1'i, 120 sorudan 119'una doğru cevap verirken, 24 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Adayların yüzde 85,59'u TYT oturumunda, 14-60 arasında soruyu doğru cevapladı.



ADAYLARIN DOĞRU CEVAP ORTALAMALARI



TYT'de sınavı geçerli olan adayların testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:



"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."



AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen adayların ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:



"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."



Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.



ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu raporu 2018-DGS, 2018-TUS İlkbahar, 2017-ALES İlkbahar ve 2017-DUS değerlendirme raporları izleyecek.