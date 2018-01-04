YKS AYT soru örnekleri neler son dakika 2018 YKS ikinci oturum TYT AYT nasıl olacak

YKS AYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. YÖK, ilk kez bu yıl uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunun adını açıkladı. Üniversiteye girişte uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna ilişkin örnek soru kitapçığına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde, üniversiteye girişte gelecek yıl uygulanacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve son sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında merak edilen tüm detaylar ve yeni gelişmeleri bu bu haberimiz üzerinden derledik. Peki YKS AYT sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Yabancı Dil oturumunda hangi testler yer alacaktır? TYT AYT YKS sınav soruları nasıl olacak? Hangi konudan kaç soru sorulacak? İşte YKS TYT VE AYT ile ilgili tüm de taylar...

YÖK, ilk kez bu yıl uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunun adını açıkladı. Buna göre pazar günü yapılacak oturumun adı Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu. Ayrıca sınavla ilgili Sıkça Sorulan Sorular da güncellenerek, yeni bilgiler paylaşıldı.



Son bilgilere göre YKS, iki oturumdan oluşacak. 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak ilk oturumun adı Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak açıklanmıştı. 24 Haziran Pazar günü düzenlenecek ikinci oturumun adı da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu. Yani YKS=TYT+AYT/Dil oturumu oldu.



TEST AĞIRLIKLARI BELİRLENDİ



TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimlerinden oluşan her bir test, daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak belirlendi. Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 17, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 33, Fen Bilimleri testinin ağırlığı ise yüzde 17 oldu.



İKİ DİL DAHA



Ayrıca yabancı dil oturumlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca’ya ek olarak Arapça ile Rusça da geldi.



TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin ağırlıkları ne olacaktır?



YKS TYT VE AYT SORULARI NASIL OLACAK?



TYT’de her bir test, daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olacaktır. Dolayısıyla TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı %33, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %17, Temel Matematik testinin ağırlığı %33, Fen Bilimleri testinin ağırlığı ise %17’dir.







Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının birinci oturumda (TYT) ve ikinci oturumda (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?



Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;



AYT’de aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30, Sosyal Bilimler-2 testinin ağırlığı %30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.







Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’de ve AYT’de testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?



Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;



AYT’de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı %30, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin ağırlığı %10 olmak üzere, AYT’nin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.



Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’de ve AYT’de testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?



Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;



AYT’de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı %30, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.







Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’de ve AYT’de testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?



Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;



Yabancı Dil oturumunda ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Yabancı Dil testinin ağırlığı %60, Yabancı Dil testinin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.







Yabancı Dil oturumunda hangi testler yer alacaktır?



Bu sene bir ilk olarak İngilizce, Almanca, Fransızca testlerine ek olarak yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça testleri de yer alacaktır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre; ortaöğretim sistemimizde yabancı dil eğitimi verilen ilk beş dil İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusçadır. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu olarak bu beş dil, dil sınavı kapsamına alınmış bulunmaktadır.



İlk kez 2015 ÖSYS’de uygulanmaya başlayan ve 2016 ÖSYS’de de devam eden bazı programlar için başarı sırası şartı bu yıl da devam edecek midir?



Evet, devam edecektir. Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmemiştir.









Tıp programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 40 bin,



Hukuk programlarında Eşit Ağırlık puan türünde başarı sırası 150 bin,



Mühendislik programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 240 bin,



Mimarlık programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 200 bin,



Öğretmenlik programlarında başarı sırası 240 bindir.