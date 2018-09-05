YKS ek tercih tarihleri 2018 üniversite taban puanları YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite boş kontenjan bilgisi

YKS ek tercih tarihleri 2018 üniversite taban puanları ile ilgili tüm detaylar star.com.tr'de. Üniversite taban puanları,başarı sıralaması açıklandı mı? 2018 üniversite taban ve tavan puanları belli oldu mu? (YÖK Atlas YKS ek tercihleri ne zaman nasıl yapılacak? Konya Teknik Üniversitesi taban puanları nedir? Okan üniversitesi ücretleri ne kadar? İstanbul üniversiteleri taban tavan puanları ne kadar? YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Amasya üniversitesi taban puanları açıklandı mı? ÖSYM 2018 üniversite taban ve tavan puanlarını yayımladı mı? YKS üniversite e kayıt işlemi nedir kayıtlar nasıl yapılır? 2018 YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman? Üniversite taban puanları, üniversite adayları tarafından merak ediliyor. 2017 yılının üniversite taban puanları belli geçen sene yapılan üniversite tercihlerinden sonra belirlenmişti. YSK tercihleri yapmak isteyen adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyorlar. 2017 yılının üniversite taban puanları yayımlanmıştı. Öğrenciler 2018 üniversite taban puanlarının ne zaman açıklanacağı araştırıyorlar. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr'de yayımlandı. 1 milyon 2016 bin 811 kişinin tercihte bulunduğu YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar ek tercih takvimini bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSY) tarafından merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. Üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti. Boş kalan kontenjanlara ise yerleştirme yapabilmek için ek tercih işlemleri alınacak. Üniversite ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi bekliyor.



Üniversitelerin taban ve tavan puanları her sene tercih döneminde sonra yenileniyor. Bu sene yani 2018 üniversite taban ve tavan puanları da önümüzdeki dönemlerde belli olacak. Öğrenciler tercihlerini 2017 yılı verilerine göre yapacak.



ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI SORGULAMA



ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.







Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için bir çok detaya ulaşabilirsiniz.







YÖK ATLAS İLE TERCİH ROBOTU İMKANI



2017 ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.



Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…



YÖK ÖnLisans Tercih Sihirbazı



2017 ÖSYS ile öğrenci alan önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.



Son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…



YÖK Lisans Atlası



Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detay parmaklarınızın ucunda...



2015, 2016 ve 2017 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarının (fakülte/yüksekokul) detayları burada yer almaktadır.





YÖK Önlisans Atlası



Önlisans programlarına Sınavsız Geçiş ve YGS puanı ile yerleşenlerin dağılımı, YGS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detaya tek bir “tık” ile ulaşın...



2015, 2016 ve 2017 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan önlisans programlarının (meslek yüksekokulu) detayları burada yer almaktadır.



YÖK Mezun Başarı Atlası



2017 Tercih Kılavuzu’nda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıyı görün değerlendirin. Sadece girdi değil, çıktı kalitesini de sınayın…

Günlerdir ÖSYM‘den YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrencilere müjde! ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçlarını sayfasından açıkladı.



Hayatlarının geri kalanını şekillendirecek olan seçimler yapan öğrenciler merakla beklediği üniversitelere kavuşuyor. Hayalindeki üniversitede eğitim almak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarınızı ÖSYM sonuç sayfasına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak ÖSYM‘nin sabah saatlerinde açıkladığı YKS tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.







Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01'de ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor. ÖSYM, adayları uyardı “Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.”



EK TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



Ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ek yerleştirme döneminin net tarihi kayıtların ardından belli olacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.



Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.



Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.









ÜNİVERSİTE KAYITLAR BU HAFTA

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacak.



Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Fakat ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman ek tercih takvimi de belli olacak.



Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu bu hafta başlıyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



BU BELGELERİ MUTLAKA HAZIRLAYIN



Kayıt için gerekli belgeler ise şöyle:



YKS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, ikametgah, askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, 12 fotoğraf, kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler, üniversitelerin istediği belgeler. Bazı üniversiteler genel kayıt belgelerinin dışında belgeler de isteyebilir.

ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusunu soranlar için resmi açıklama yapıldı. Buna göre kayıtlar 3 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 7 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor.



2018 ÜNİVERSİTE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ



Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK’ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.

SONUÇLAR SONRASI ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Üniversite E-Kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasının ardından E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, bu aşamada uygulanması gereken işlemler ve detaylı bilgiler;



1- SİSTEME GİRİŞ YAPIN: www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmındaki ‘Sisteme Giriş’ bağlantısına tıklayın. Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecek. Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



2 SİSTEME KAYITLI OKULLARI OKUYUN: Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesiyle karşılaşacaksınız. Okulunuz listede ise ‘Devam Et’ düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.



3- BİLGİLERİNİZİ DOĞRULAYIN: Ekrandaki bilgileri dikkatle okuyun, eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Hepsi tamamsa, tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız alanlara ‘EVET’ yazdıktan sonra ‘Devam Et’ düğmesine basarak sonraki aşamaya geçin.



4- SMS ONAYI GELECEK: Bu aşamada cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu verilen sürede ilgili alana girin. ‘Devam Et’ düğmesini kullanarak sonraki aşamaya gidin.



5- BELGEYİ GÖRÜNTÜLEYİN: SMS onayının ardından belgeyi görüntüleyebileceksiniz. Kayıt belgenizi ‘Dosyayı İndir’ bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Belgeyi bilgisayarınıza indirmeden çıktı almayın. İndirdikten sonra o dosyayı açarak yazdırın.



6- KAYDI KONTROL EDİN: Kayıt işleminizi başarıyla tamamladıktan sonra hizmete tekrar girerseniz, yaptığınız kayıt işlemine ait bilgileri görebilir ve daha önce oluşturduğunuz kayıt belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?



Ek puanlı yerleştirme, 2012 yılında alınan karar ile kaldırılmıştır. Bu puan türü meslek ve ticaret liseleri gibi mesleki eğitim veren liselerce kullanılmaktaydı. Ancak meslek ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilecek.



İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar ek puanları hesaplanmış olsa bile lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.



ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir.



EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?



Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YAKLAŞIK 550 BİN ADAY TERCİH YAPMADI



YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, tercih yapma hakkına sahip olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. Yani yaklaşık 550 bin aday tercih yapma hakkını kullanmadı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE 80 BİN BOŞ KONTENJAN



Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Bu sayı devlet üniversitelerinde 80 bin 103, vakıflarda ise 37 bin 939 oldu.

857 BİN ADAY YERLEŞTİ

YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı lisans, önlisans ve açıköğretim programlarına yerleşti.

HANGİ OKUL TÜRÜNDEN KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ?



Okul türlerine göre YKS’ye başvuran ve yerleşen aday sayıları ise şöyle:





YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.



Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;



2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.