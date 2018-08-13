YKS TYT AYT üniversite tercihleri nasıl yapılır YKS tercih robotu 2018 YÖK Atlas tercih süreci üniversite taban tavan puanları



YKS 2018 tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS TYT AYT üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? YKS tercih robotu 2018 YÖK Atlas tercih sihirbazı ile YKS TYT AYT tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihlerinde son tarih ne zaman? 2018 YKS TYT AYT üniversite tercih üre uzatılacak mı? YKS TYT AYT puan hesaplamaları nasıl yapılıyor? Üniversite taban tavan panları nedir? 2018 YKS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? soruların yanıtlarını araştıranlar için detayları bu haberimizde derledik. YKS kapsamında üniversite tercihleri için son iki güne girildi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu güncelleyerek yeniden yayınlandı. YKS tercih dönemi devam ediyor. ÖSYM, YKS sonuçları açıklanmasından sonra YKS tercih kılavuzunu güncelleyerek yeniden yayımladı. YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından güncellenen YKS tercih kılavuzu, adayların erişimine açıldı. 7-14 Ağustos tarihlerinde, aldıkları TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. ÖSYM YKS tercih kılavuzu, tablolar ve detaylı anlatım star.com.tr'de. Adaylar 14 Ağustos Salı saat 23.59'a kadar tercih listelerini doldurabilir. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, tercih süresi uzatılmayacak. Tercih sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak. İşte ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS TYT AYT üniversite tercihleri ile ilgili merak edilenler..

YKS TYT AYT 2018 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Üniversite adaylarının tercih süresi yarın sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, yarın saat 23.59'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.



Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.



ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.



ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU



ÖSYM sitesinden yapılan açıklamada YÖK tarafından alınan karar ile hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları yeniden belirlendi. Bu karara göre hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti. Bu doğrultuda ÖSYM YKS tercih kılavuzu aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi güncellendi.

ADAYLAR YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Sınav heyecanından sonra şimdi tercih heyecanı başladı. Bu sınava giren öğrenciler aynı zamanda yeni sistemin ilk tercih yapanları olacak. Üniversite tercih kılavuzuna göre adaylar 7-14 Ağustos'ta arasında tercihlerini tamamlamış olacaklar.



Ancak, geçtiğimiz yılların bilgileri bu seneki YKS sistemiyle net olarak örtüşmüyor. Bu durum adayların daha fazla kaygılanmalarına neden oluyor. Uzmanlar bu belirsizliklerin adayları, yetkin olmayan kişilerden gelen kulaktan dolma bilgilere hem de bilgi kirliliği içinde yanlış yönlendirmelere açık hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihleri için son iki güne girildi. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle 14 Ağustos Salı saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tercih süresi uzatılmayacak. Tercihler internet üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Bunun dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla ÖSYM’ye tercih bildiriminde bulunulamıyor.





YKS kapsamında tercih bildiriminde bulunabilmek için belirlenen barajları aşmak gerekiyor. İki yıllık önlisans programlarından tercih yapabilmek için adayların ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girip 150 ve üzerinde puan alması gerekiyor. TYT’ye katılmayan veya puanı 150’nin altında olanlar ise tercih yapma hakkına sahip değil.



DÖRT YILLIK TERCİH İÇİN 180 VE ÜZERİNDE PUAN ŞARTI VAR

Dört yıllık lisans programları içinse adayların ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılmış ve istenen baraj puanını almış olması gerekiyor. Lisans programı tercihi için ise AYT/YDT’den 180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor. AYT/YDT’ye katılmayıp TYT’den 150 veya üzerinde alanlar sadece önlisans programından tercih yapabilir. AYT/YDT’den 180 alanlar ise hem lisans hem de önlisans tercihinde bulunma hakkına sahip.



24 TERCİH HAKKI VAR

Adayların toplam 24 tercih hakkı bulunuyor. Ancak bunların hepsini doldurmak zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı tercih listesine yazabilir. Ancak YKS bu yıl ilk defa uygulandığı için uzmanlar tercih aralığının geniş tutulması konusunda adayları uyarıyor.



SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA, KAYITLAR EYLÜLDE

Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.



Adayların tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri ve dönemi daha verimli sonuçlandırabilmeleri için dikkat edilmesi gereken konuları gündeme getiren Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazğan aşağıdaki konu başlılarına vurgu yaptı:



ADAYLAR TERCİH EDECEKLERİ ÜNİVERSİTELERİ GEZMELİ



Biz önce adayların kendilerine sorular sormasını istiyoruz. Ne yapmak istiyorum? Sorusuna yanıt arayarak araştırmaya kendinden başlamalı. Adaylar daha sonra tercih listesine yazacağı üniversite ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalılar. Çünkü seçilecek üniversitenin imkanlarını bilmek gelecekte adaya değer katması açısından önemli. Aday eğer bu tarihe kadar hala bir araştırma yapmamışsa hemen üniversite ziyaretlerine başlamalı. Ayrıca üniversitelerin web sayfalarını incelemeli, YÖK Atlas’ı, Sosyal medyada konunun uzmanlarını medya ve TV programlarını takip etmeli. Tercih yapmak istediği üniversitenin akademik kadrosu araştırılmalı. İlgili üniversite ve bölümlerde eğitime devam eden öğrencilerle iletişime geçilerek bilgi alınmalı. Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları değerlendirilmeli. Bursluluk, barınma vb. imkanları araştırılmalı. Öğrenci başına yapılan yatırım hakkında bilgi sahibi olunmalı. Üniversite ve bölümün yurtdışı bağlantı (Erasmus & Echange vb.) olanakları sorgulanmalı. Mezunlarının işe yerleşme oranları ilişkin bilgi edinilmeli. Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri incelenmeli. Eğer varsa bölüme özel koşullar mutlaka 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan dikkatle okunmalı.



PUANLAR DEĞİL BAŞARI SIRALAMALARI DİKKATE ALINMALI



Tercih yapacak adaylar, araştırma sonuçları, başarı sıralaması ve belirlenen kriterlere göre kişisel bir taslak halinde tercih listesi oluşturabilirler. Tercihler yapılırken bölümlerin sıralama konusunda belirsizlikleri maalesef bu yıl da devam edecek. Bu nedenle adaylar tercihlerini yaparken özenli davranmalılar. Aday öğrencilerin kendisini uzun zamandır tanıyan, bilen rehber öğretmenlerden veya alanında uzman kariyer ve tercih danışmanı yardım alması büyük önem taşıyor. Tercih listeleri oluşturulurken adaylar puanlarını değil başarı sıralamalarını dikkate almalı. Tercih lisesinde sıralama önemlidir. Adaylar en çok istenilen üniversite veya bölümden en az istenilene göre sıralama yapmalıdır. Puan ziyan olmasın diye yapılan tercihler sizin mizaç, kimlik, ilgi, yetenek ve değerlerinize uygun olmayabilir.



TERCİH EDİLECEK ÜNİVERSİTENİN GEÇEN SENEKİ BAŞARI SIRASINA DİKKAT EDİLMELİ



Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2017’deki başarı sırasını da dikkate almalı ve geniş bir aralıkta tercihlerini oluşturmalı. Örneğin;sayısal sıralaması 100 bin olan bir aday tercih aralığını 70 bin’den başlayarak 130 bine kadar yapabilir. Ancak başarı sıralaması 400 bin ve sonrası için söz konusu aralık çok daha geniş tutulmalıdır.Tercih yaparken bölümlerin kontenjan artışı veya azalışına dikkat edilmeli. Bu artış veya azalış yerleştirme sonuçlarınızı etkileyebilir.







BAŞVURULAR NEREDE YAPILACAK?



Kurum tarafından açıklanan bilgiye göre başvurular sadece ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek. ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA SIRALANDIRMADA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?



Evet, kurum tarafından açıklanan bilgiye göre tercih süresi içerisinde kaydedilen tercihlerde sıralandırmada veya da yeni tercihler gerçekleşebiliyor. 15 Ağustos 2018 saat 00:00’dan sonra başvurularda değişiklik yapılmıyor.



TABLO 3 VE TABLO 4’TE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?



Aday 150 puan ve üzeri aldıysa, iki yıllık bölümler için Tablo 3 üzerinden başvurular yapabilirken, 180 puan ve üzeri için dört yıllık bölümler için başvuru yapabilir. 180 puan altında puan alanlar Tablo 4’ten başvuru yaparsa, geçersiz sayılacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?



2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.



2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.



YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?



YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.



ADAY EN FAZLA KAÇ BAŞVURU HAKKINA SAHİPTİR?



ÖSYM AİS sisteminde başvurular gerçekleşirken, aday en fazla 24 başvuru hakkına sahiptir. 24 başvurunun altında başvuru yapabilirken, tercih süresi içerisinde sıralandırmada veya da yeni üniversite başvuru yapabilir.



DÖRT YILLIK BÖLÜMLERİNİN YANINDA YER ALAN KOŞUL NUMALARI NEDİR? ÖNEMLİ MİDİR?



Kurum tarafından yayınlanan bilgilere göre en önemli uyarı bu soru için cevaplandı. Kurumun resmi açıklaması: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.



YKS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kurum tarafından YKS başvuru sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı net değil. Başvurular 14 Ağustos’ta sona ererken sonuçlar 15-30 gün içerisinde kurumun sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.







ASGARİ BAŞARI SIRALAMASI



Hukuk programları - En düşük 190 bininci (190.000)



Mühendislik programları * - En düşük 300 bininci (300.000)



Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000)



Tıp programları - En düşük 50 bininci (50.000)



Öğretmenlik programları** - En düşük 300 bininci (300.000)



*: (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)



**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)







2018 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.



Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.



Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.



2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.







DİKKAT: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir.



Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.



Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü (2 kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) mutlaka okuyunuz. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:



a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.



b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.



c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.



d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.



e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.



YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.



2018 YKS SORGULAMA EKRANI!



2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde kurum tarafından açıklandı. Öğrenciler sistem üzerinden puan ve yüzdelikleri görülebiliyor.



YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.



Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.







2018 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM'nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre 2018 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 - 7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3 - 5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.



YKS PUAN DAĞILIMI



YKS’ye giren adaylardan TYT’de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.



Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT’de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.



TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:



“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.”



AYT’ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:



“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.”



Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT’nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.





TERCİHLERİN YAPILMASI



Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.



Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.



DİKKAT : Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.

Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü (2 kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) mutlaka okuyunuz. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:



a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.



b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.



d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.



e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.



Tercihlerinizi son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz:

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.



DİKKAT: ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

YKS tercih sonuçları, tercih işlemleri devam ederken vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. YKS tercih robotu aracılığıyla hayallerindeki üniversiteyi listeleyen öğrenciler, 14 Ağustos Salı günü sona erecek olan tercih dönemi sonrasında YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınmaya başlanan YKS tercihleri, sonuç tarihi ile sorgulanmaya başlandı. ÖSYM'nin 14 Ağustos tarihinin ardından değerlendirmeye başlayacağı YKS tercihleri belirlenen tarihte üniversite adaylarıyla paylaşılacak. Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu çerçeve ele alınırsa, bu yıl YKS tercih sonuçlarının 27 Ağustos Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklanması beklenebilir. TERCİH DÖNEMİ SONRASI

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.



ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet

belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi

okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri



