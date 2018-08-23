YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM 2018 YKS TYT AYT yerleştirme sonuçları açıklandı mı

YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika duyurusu 2018 YKS TYT AYT sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2018 üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarının tarihi belli oldu mu? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları, üniversite adaylarının gündeminde. 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercihlerin sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. YKS tercih işlemleri 14 Ağustos'ta sona erdi. İstediği üniversiteye girebilmek için sınava iyice hazırlanan ve sonuçlarına göre tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite kayıt işlemleri başlayacak. 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sınav stresi ve tercih telaşını geride bırakan üniversite adayları şimdi büyük bir heyecanla YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, 2018 iş takviminde üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe de yer vermişti. İşte tüm ayrıntılarıyla YKS TYT AYT tercih sonuçları hakkında yapılan son açıklama...

Üniversite tercih işlemleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulundu. Üniversite tercih sonuçları için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler geri sayıma başladı. YKS puanları, sıralamaları derken tercih dönemi geçtiğimiz haftalarda sonlandı ve tercih sonuçları için merakla bekleyiş bekleniyor. YKS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyenler ve üniversite hayatlarının nasıl şekilleneceğini merak edenler heyecanla YKS tercih sonuçlarını bekliyor.

YKS tercih sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Yükseköğrenim hayatlarına başlamak üzere son hazırlıkları yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. İyi bir geleceğe sahip olmak isteyen adaylar uzun zaman hazırlandıkları üniversite sınavının ardından özenle tercihlerini yaptı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih işlemlerini yapan öğrenciler tercihlerin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat, ÖSYM tarafından resmi olarak bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde duyurulacak.



Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı kayıt işlemlerinin tarihi düşünüldüğünde tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.







ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, bir okul ve bölüme yerleşen adayların kayıt telaşı da başlamış olacak. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA, KAYITLAR EYLÜLDE



Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.



Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.



KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YERLEŞTİRME



Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.



Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.



2018 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.



Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir.



Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.





Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır.



Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.