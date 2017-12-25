YKS TYT sınavı nasıl olacak ÖSYM YKS TYT sistemi puan türleri soru dağılımı nasıl?

TYT YKS sınavı nasıl olacak ÖSYM YKS TYT sistemi puan türleri soru dağılımı nasıl? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Peki YKS TYT puan hesaplaması nasıl olacak? YKS ne zaman olacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS TYT sınavı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınav detaylarını merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti belirlenmişti. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için katılım sağlayacak olan adaylar, iki oturum için toplam 100 lira ödeyeceği duyurulmuştu. 2018 TYT Sınavı, saat 10:00'da başlayıp sınav toplam 135 dakika sürecek. Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, Sosyal Bilimler; Coğrafya:(5 soru),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru),Felsefe:(5 soru),Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru),Fizik(7 soru),Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır. YKS TYT sınavı hakkında tüm detaylı bilgi haberimizde!

YKS SINAV NASIL OLACAK?

YKS sınav sistemi daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem, Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir, Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.

Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren, Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren, Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen, Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.

Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.

YÖK'TEN YKS AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara yöneltilecek Türkçe ve matematik sorularının sadece adayların bilgilerini değil, sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, bilgi ile ilişkili becerilerini de kapsayacağı bildirildi.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), TYT’de Türkçe ve matematik testlerinde çıkacak soruların, YGS’den farklı olacağını belirterek “TYT, ezbere dayalı sistemden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir” açıklamasında bulundu.

YÖK, YKS’nin ilk oturumunda adayların diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerinin ölçüleceğini açıkladı.

Gelecek yıl YKS’de matematik testine girecek adayların ise fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak işlem yapma ve temel matematik prensiplerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecek.

DİN, FELSEFE VE FEN TESTİ EKLENDİ

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve tarih) sorusu daha eklendi. Matematik testindeki 40 soruya ek olarak da 20 fen bilimleri sorusu (biyoloji, fizik ve kimya) olmak üzere TYT’de toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Daha önce açıklanan soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 120 soru için sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

İKİNCİ AŞAMA PAZAR GÜNÜNE ALINDI

Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk aşamanın cumartesi sabahı, ikinci aşamanın ise pazar sabahı yapılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Lisans programlarına yerleştirme için puan türleri, daha önce açıklandığı gibi sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı şeklinde olacak.

TYT SINAVI NE ZAMAN? HANGİ DERSTE KAÇ SORU SORULACAK?

2018 TYT Sınavı, saat 10:00'da başlayıp sınav toplam 135 dakika sürecek. Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler;Coğrafya:(5 soru),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:(5 soru),Felsefe:(5 soru),Tarih: (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Biyoloji(6 soru),Fizik(7 soru),Kimya(7 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor.

YKS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

- Mart ayı içinde başvurular yapılacak.

YKS BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

- 15 dakika kuralı kalktı, 10:00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak.

YKS SORULARI NASIL OLACAK?

- Müfredat dışı soru sorulmayacak.

YKS HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu.

Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS'de dil hariç dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu. ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek.

YKS GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK?

- Kontrol mekanizmaları kuruluacak, 10 yıllık sınav sonuçları incelenecek.

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

YKS NASIL YAPILACAK?

Adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.

TYT NEDİR?

Te mel Yeterlilik Testi (TYT) bilgi sınavı olmayacak. Liseden mezun olmuş ve herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alacak adayın temel yeterliliğini ölçmeyi amaçlıyor. Sınav Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak. Sosyal ve Fen Bilimlerden de sorular yer alacak.

TYT'DE NE SORULACAK?

TYT'nin genel amacı, adayların Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri, muhakeme gücü, analiz ve sentez yeterliliklerini ölçecek. Temel matematik testinde ise sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlem yapma, temel matematik prensiplerini günlük hayatta kullanabilme becerilerini test edecek. YÖK son revizyonu ile bu sınavda ayrıca 20 sosyal bilim, 20 fen bilimi alanlarından soru soracak. Bu sorular da bilgi esaslı temel yeterlilikler ölçülecek.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek öğre tim Kurumları Sınavı (YKS) YÖK'ün talimatıyla ÖSYM tarafından yapılacak. Birinci oturumu Temel Yeterlilik testi 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah yapılacak. Lisans yerleştirme için gerekli ikinci oturum ise 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah uygulanacak. Dil sınavı 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

150 BARAJI KALKTI MI?

Hayır . YÖK'ün geçmişte üniversiteye giriş için uyguladığı 150 puanı aynen devam ediyor. Bir öğrencinin 2 yıllık ön lisans programına katılımı için TYT sınavından yine 150 puan alma şartı var.

180 BARAJI DEĞİŞTİ Mİ?

Evet. Geçmişte 1. sınavdan 180 ve üzeri alamayan öğrenciler 2. sınava giremiyordu. Yeni sistemde 150'yi geçen öğrencinin puanının yüzde 40'ı ile ikinci sınav puanının yüzde 60'ının herhangi bir puan türünde 180'i geçmesi lisans yerleştirme için yeterli. Bu durum lisans için fiili olarak 180 barajının kalkması anlamına geliyor.

2. SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?

2. sınav 4 yıllık lisansı hedefleyen öğrenciler için katılımı zorunlu. 1. sınav TYT ile 2. sınav arasında birer gün fark olacak. Bu nedenle adaylar birinci sınav sonucunu öğrenmedikleri için ikinci sınava girişleri de fiilen zorunlu olacak.

2 YILLIK BANA YETER 2'NCİ SINAVA GİRECEK MİYİM?

Hayır . 2 yıllık bir ön lisans programını hedefleyen öğrenci için ikinci gün yapılacak ikinci oturum sınavına girmesi gerekmiyor. Bu öğrencilerin 150 baraj puanını alması istediği programlara yerleştirilmesi için yeterli olacak.

180 PUANLA 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OLUR MU?

Olur . Sadece TYT'den 180 puan almış ve ikinci sınavda herhangi bir puan türü grubundaki testlerden 2 net yapmış aday ortaöğretim başarı puanı 30-60 arasında eklenmesiyle en az 210 ve üstü puana erişebilecek. Bu puanla 4 yıllık lisans alan puan türlerinden birine yerleşebilir.

MÜFREDAT DIŞI SORU VAR MI?

Hayır . Geçmişte olduğu gibi yeni üniversite sınavında da tüm sorular MEB'in temel zorunlu dersleri içeren müfredat kapsamında olacak.

HANGİ DERSTEN KAÇ SORU OLACAK?

Birinci oturum TYT'de Türkçe'den 40, Matematikten 40, Sosyal Bilimler Testi kapsamında Coğrafya'dan 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5, Felsefe'den 5 ve Tarih'ten 5 soru, Fen Bilimleri Testi kapsamında Biyoloji'den 6, Fizik'ten 7, Kimya'dan 7 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Bir öğrencinin TYT'de şart olan 150 barajını geçmesi için toplam 120 sorudan 15 net soru cevaplaması gerekiyor. 180 barajı için ise birinci sınavdan en az 24 soru. 1. sınavdan en az 15 net cevaplamış ve 2. sınavda herhangi bir puan türünden en az 20 net çıkarmış adaylar da 180 barajını geçebilecek.

SINAV SÜRESİ ARTTI MI?

Evet . Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81-1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekteyken, yeni sınavda soru başına 1,125-2,25 dakika arasında süre verilecek. Adaylara birinci gün TYT sınavında toplam 120 soru için 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre verilecek. İkinci gün ise toplamda 160 soru için 180 dakika (3 saat) zaman tanınacak. Yabancı dil adayları için ise 80 soru için 120 dakika (2 saat) süre verilecek.

SÖZELCİLER DEZAVANTAJLI MI?

YKS açıklandıktan sonra en çok eleştiri sözelcilere dezavantaj sağladığı yönünde oldu. Özellikle matematik neti düşük olan, sosyal ve imam hatip lisesi mezunu öğrencilerin hukuk, siyasal bilgiler fakültesi gibi bölümleri kazanamayacağı eleştirileri geldi. YÖK, eşit ağırlık öğrencileri için tarih sorularını ekledi. İkinci düzenleme ile de TYT'ye sosyal ve fen bilimlerini ekleyerek söz konusu dezavantajı minimize etti. Genel olarak sınavda, Türkçe ve Matematik konularında başarılı öğrenciler avantajlı olması bekleniyor.