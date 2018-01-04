YKS yabancı dil oturumuna iki dil daha eklendi Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yabancı dil oturumunda İngilizce, Almanca, Fransızca testlerine ek olarak Arapça ve Rusça testlerinin de yer alacağı duyuruldu.