YÖK Başkanı Saraç: Açık uçlu sorulara yumuşak geçiş yapacağız

Yükseköğretim Kurulu ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından gerçekleştirilecek olan “Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı” konulu söyleşiye katılmak üzere Samsun’a gelen YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, ilk olarak Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette anı şeref defterini imzalayan YÖK Başkanı, daha sonra valilik makamına geçti. Burada; Samsun Valisi İbrahim Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, yeni YÖK olarak bir takım yenilikçi girişimlere imza attıklarını söyledi.

YÖK Başkanı Saraç, “Bunların bir ayağı eğitimde kalitenin yükseltilmesi, diğer taraftan da üniversitelerimizin toplum içerisinde daha bir mükemmelliyet merkezi olma durumunun görünür hale gelmesini istiyoruz. Bu bağlamda kültür sanat söyleşilerini başlattık. Çeşitli illeri dolaşıyoruz. Kültür sanat söyleşileri yapıyoruz. Öğrencilerimiz ve hocalarımız ile birlikte oluyoruz. Bu sefer de sağlık söyleşi dizisini başlatıyoruz. İlk olarak da bunu Samsun’da başlatacağız. Konumuzda ‘hekime karşı şiddet, sağlıkta şiddet’ olacak. Hekime karşı şiddeti hekime karşı saygıya nasıl çeviririz bu hususta toplantı yapılacak” dedi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan YÖK Başkanı Saraç, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi ile ilgili bir soruya, “Samsun güzel bir il. Yükseköğretim burada nitelikli bir hizmet veriyor. Bu bağlamdaki eğitim nasıl, nasıl hizmet veriyor ve üniversitemizin bizden beklentileri nelerdir onları burada müzakere edeceğiz” şeklinde cevap verdi.

“Radikal bir değişiklik yok”

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS’de öğrencilerin açık uçlu sorularla ilgili soruya YÖK Başkanı Saraç, endişeye gerek olmadığını ifade ederek, bu sene çok yumuşak bir geçiş yapacaklarını söyledi. Saraç şöyle konuştu: “Bu; öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışma sitillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil. Öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak bir geçiş sürecini bu sene başlatıyoruz. ÖSYM Başkan'ının da bahsettiği gibi tedirginliğe mahal olmayacak şekilde aranıp bulunacak tek kelimenin rakamsal bir sonucun kodlanması şeklinde başlayacak. Dolayısıyla burada üzerine dikkat çekmek istediğimiz husus şunlar ki, öğrencilerimizin çalışma stillerini, usullerini, üslubunu değiştirecek radikal bir değişiklik yok. Öğrencilerimiz dün nasıl çalışıyorlarsa, bugün de aynı şekilde çalışacaklar. Ama artık onlarca yıl beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz gerekiyor. Onu da bu sene çok yumuşak bir geçişle geçeceğiz. Hiçbir endişeye ve tedirginliğe ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerin düşmesine sebep olacak bir durum yok. YÖK olarak biz nasıl eğitim sürecinde niteliği yükseltmeye çalışıyorsak bu ölçme, değerlendirme üniversite giriş sınavlarında da nitelikli bilgiyi daha iyi ölçmeye yönelik girişimlerimizi başlattık, devamını da sürdüreceğiz.”

Ziyaretin ardından Vali Şahin, YÖK Başkanı’na tablo hediye etti.

Ziyarette OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Dalgın, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Coşkun da hazır bulundu.