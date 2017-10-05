YÖK ve ÖSYM son dakika üniversiteye girişte yeni sistem YGS ve LYS yerine gelen yeni üniversite sınavı nasıl olacak

Üniversiteye giriş sistemindeki değişikliğin ayrıntıları belli oldu. Yeni sisteme göre artık LYS-YGS ayrımı kalkacak, tek sınav yapılacak. Peki Üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınavda baraj puanı uygulaması devam edecek mi? YGS ve LYS'nin yerine nasıl bir sistem gelecek? Üniversite giriş sınavları nasıl olacak? Merkezi sınav sistemi uygulanacak mı? soruların yanıtlarını sizler için bu haberimizde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde sadeleştirme modeliyle, marttaki YGS ve hazirandaki LYS kaldırılarak, haziranda bir hafta sonu tek sınav uygulanması planlanıyor.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, 26 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, neredeyse dört aya yayılan üniversite giriş sistemindeki sınavların lise eğitimini olumsuz etkilediğini ve yeni düzenlemeyle sınavın bir hafta sonunda başlayıp bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı.



Üniversiteye giriş sisteminin ilk adımı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) mart, ikinci basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise haziranda düzenleniyor ve toplam beş gün sürüyordu. Planlanan yeni düzenlemede, üniversiteye geçişte YGS ve LYS ayrımı ortadan kaldırılacak. Üniversiteye giriş sınavı süreci, haziranda bir hafta sonunda başlayıp bitirilecek.







PUAN TÜRÜ 4'E DÜŞECEK



Puan türü 18'den 4'e düşürülecek. Bunlar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olacak.



5 GÜN YERİNE HAFTA SONU



Toplam 5 günde yapılan sınavlar artık yılda bir kez hafta sonunda yapılacak.



TÜRKÇE-MATEMATİK PUAN TÜRLERİNDE ETKİLİ



Türkçe ve matematik puanının tüm puan türlerinde etkisi olacak. Milli Eğitim müfredatı sınavlarda sorular için belirleyici olacak.



BU YILDAN İTİBAREN GEÇERLİ



Yeni sınav sistemi bu yıldan itibaren uygulanacak.



YÖK BAŞKANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMIŞTI



YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Saraç, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



PUAN TÜRLERİNDE DE SADELEŞTİRME



YÖK tarafından üzerinde çalışılan yeni modelde, yükseköğretime geçiş sisteminde kullanılan toplam 18 puan türünde de azaltmaya gidilecek. Buna göre, YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı puan türü ile LYS'lerdeki MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, DİL-1, DİL-2, DİL-3 olmak üzere iki puan türü sadeleştirilecek.



Saraç, mevcut 18 puan türünün yönetilmesi gereken süreci zorlaştırdığına, bazı puan türleri arasında da akademik farklılığın çok az olduğuna işaret etmişti. Bu nedenle üniversiteye girişte sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarıyla öğrenci alınacak.



Toplam dört puan türünün kullanılacağı üniversiteye girişte, baraj puan uygulaması devam edecek. Belli alanlarda, uygulanan başarı sıralaması şartı da aranacak. Her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Öte yandan, üniversite sınavında sorular, önceden olduğu gibi Milli Eğitim müfredatından oluşacak.