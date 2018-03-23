YÖKDİL 2018 ne zaman açıklanacak ÖSYM son dakika YÖKDİL sınav soru ve cevapları açıklanmıştı. Şimdi ise binlerce öğrencinin gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının ise geçtiğimiz sınav açıklama dönemleri baz alınırsa 14 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor. YÖKDİL sınavlarında kaç soru soruldu? Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor. YÖKDİL sınavına bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının ise geçtiğimiz sınav açıklama dönemleri baz alınırsa 14 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL Sınavı nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

YÖKDİL SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

KAÇ SORU SORULDU KAÇ DK SÜRDÜ?

YÖKDİL sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru soruldu ve 180 dakika verildi.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabiliyor.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENDİ?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 75 (yetmiş beş) TL’dir.

YÖKDİL SINAVINLARINA NASIL HAZIRLANABİLİRİM?

YÖKDİL sınavlarına nasıl çalışılacağı da büyük bir sorundur. Bu sınavlara pes etmeden çalışmak lazım. Doğru bir yol gösterici bulup sınavlar hakkında daha detaylı bilgiler alınarak yola çıkmak, bol bol kelime ezberlemek, kelimeleri ete kemiğe büründürmek için çeviri içinde onları görmek, bol bol akademik makale okumak – okumaya çalışmak ve çıkmış sorulardan başlayarak çok soru çözmek gerekmektedir.

Unutmayın giriştiğiniz iş ağır. Yeni bir dil ve bu dile ait bir sınav o yüzden başlangıçta aldığını düşük puanlar sizi yıldırmasın. Puanınız çalışmanızla orantılı olarak yükselecektir. Sadece azmedin, kendinize güvenin ve durmaksızın çalışın.



