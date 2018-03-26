YÖKDİL 2018 sonuçları ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Adaylar YÖKDİL sonuçlarını YÖKDİL sınavının nasıl değerlendirileceğini araştırıyor. Alınan son bilgiye göre Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. YÖKDİL sınavında kaç soru sorulmuştu? Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının ise geçtiğimiz sınav açıklama dönemleri baz alınırsa 14 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yılda iki kez düzenlenen YÖKDİL sınavı, 2018 yılında ilk kez geçtiğimiz 17 Mart 2018 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından 20 Mart tarihinde cevap anahtarı ve sorular Anadolu Üniversitesi tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını heyecanla takip ediyor.

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın geçtiğimiz 17 Mart'ta tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi’nin soru- cevap duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: "17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL Sınavı soruları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacaktır."

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

KAÇ SORU SORULDU KAÇ DK SÜRDÜ?

YÖKDİL sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru soruldu ve 180 dakika verildi.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabiliyor.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENDİ?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 75 (yetmiş beş) TL’dir.

YÖKDİL SINAVINLARINA NASIL HAZIRLANABİLİRİM?

YÖKDİL sınavlarına nasıl çalışılacağı da büyük bir sorundur. Bu sınavlara pes etmeden çalışmak lazım. Doğru bir yol gösterici bulup sınavlar hakkında daha detaylı bilgiler alınarak yola çıkmak, bol bol kelime ezberlemek, kelimeleri ete kemiğe büründürmek için çeviri içinde onları görmek, bol bol akademik makale okumak – okumaya çalışmak ve çıkmış sorulardan başlayarak çok soru çözmek gerekmektedir.

Unutmayın giriştiğiniz iş ağır. Yeni bir dil ve bu dile ait bir sınav o yüzden başlangıçta aldığını düşük puanlar sizi yıldırmasın. Puanınız çalışmanızla orantılı olarak yükselecektir. Sadece azmedin, kendinize güvenin ve durmaksızın çalışın.

YÖKDİL NEDİR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor. YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL puanları nerelerde işinize yarar?

Öncelikle bu sınava Üniversite 3 ve 4. sınıfta okuyanlar için eğer okul bittiğinde araştırma görevlisi kontenjanına başvurup akademik kariyer yapmak isteniyorsa bu puan başvurularda işlerine yarayacaktır. KPSS lisans adaylarının bazı başvurularında YDS şartı aranmaktadır. Bu şartı sağlamak için yine bu puana ihtiyaçları olacaktır.

KPSS A Grubu adaylarında da birçok alanda dil şartı aranmaktadır. 91 puanlamada YDS sınav sonucu aranmaktadır. YDS puanları olmayanların 91 alanda puanları da otomatikman hesaplanamaz.

YDS ve YÖKDİL puanları yüksek lisans, Doktora ve Doçent adayları içinde önemlidir. Mesela Doçent olabilmek için YDS puanın en az 65 olması gerekmektedir. Bazı üniversiteler yüksek lisansta dil şartı aramayabiliyor ama doktoraya başvurmak isteyen öğrencilerin de ALES puanının yanında YGS puanlarının da olması aranan bir kriterdir.