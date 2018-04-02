YÖKDİL 2018 sonuçları yökdil.gov.tr’de son dakika YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Bilindiği üzere YÖKDİL ilk kez geçtiğimiz yıl yapılmıştı ve 17 Mart 2018’de YÖKDİL dördüncü kez gerçekleşti. Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenen sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapıldı. YÖKDİL sınav sonuçları şimdi merakla araştırılıyor. Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. YÖKDİL sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesinin bünyesinde yapılan YÖKDİL'in sınav sonuçları kesin olarak ne zaman açıklanacak bilinmiyor. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek.

YÖK'TEN AÇIKLAMA VAR MI?

Gerek YÖK'ün resmi internet sitesinde ve tiwtter hesabında gerekse de YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Twitter hesabında YÖK sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı olabilecek bir bilgi veya yorum bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADA YÖKDİL SONUÇLARI BEKLEYİŞİ

17 Mart'taki sınava giren YÖKDil adayları Twitter gibi sosyal medya platformlarında sınav sonuçlarını bekleyişlerine dair paylaşımlarda bulunuyorlar.

Sümran Bilgin: Çevre kirliliği, soy tükenmesi olmasa soru soramayacaklar #yökdil

Taha Kurutlu: Yökdil sınavından çıktım yine rönesanslar mönesanslar havada uçuşuyordu.

EBRU YIKILMAZ: Yökdil deki Pseudomonas sorusunu yerim

Görkem Kesme: Yökdil 3 saatmiş lan ve ben bunu sınavda öğrendim...

Kübra Karaca: #yökdil sınavında bile evlilik çıkıyor karşımıza ya bırakın peşimizi artık yeter bezdik

Kaan Kurnaz: #yökdil sınavı açıklayacağınız tarihi önceden belirtseniz de bizde beklemesek!

Elif Şeker: #yökdil açıklanmadığı için hayatı kendime zehir ettiğim doğrudur

Şevin Polat: #yökdil açıklan kardeşim ne uzatıyosun

KAÇ SORU SORULDU KAÇ DK SÜRDÜ?

YÖKDİL sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru soruldu ve 180 dakika verildi.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENDİ?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 75 (yetmiş beş) TL’dir.

YÖKDİL SINAVINLARINA NASIL HAZIRLANABİLİRİM?

YÖKDİL sınavlarına nasıl çalışılacağı da büyük bir sorundur. Bu sınavlara pes etmeden çalışmak lazım. Doğru bir yol gösterici bulup sınavlar hakkında daha detaylı bilgiler alınarak yola çıkmak, bol bol kelime ezberlemek, kelimeleri ete kemiğe büründürmek için çeviri içinde onları görmek, bol bol akademik makale okumak – okumaya çalışmak ve çıkmış sorulardan başlayarak çok soru çözmek gerekmektedir.

Unutmayın giriştiğiniz iş ağır. Yeni bir dil ve bu dile ait bir sınav o yüzden başlangıçta aldığını düşük puanlar sizi yıldırmasın. Puanınız çalışmanızla orantılı olarak yükselecektir. Sadece azmedin, kendinize güvenin ve durmaksızın çalışın.

YÖKDİL NEDİR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor. YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL puanları nerelerde işinize yarar?

Öncelikle bu sınava Üniversite 3 ve 4. sınıfta okuyanlar için eğer okul bittiğinde araştırma görevlisi kontenjanına başvurup akademik kariyer yapmak isteniyorsa bu puan başvurularda işlerine yarayacaktır. KPSS lisans adaylarının bazı başvurularında YDS şartı aranmaktadır. Bu şartı sağlamak için yine bu puana ihtiyaçları olacaktır.

KPSS A Grubu adaylarında da birçok alanda dil şartı aranmaktadır. 91 puanlamada YDS sınav sonucu aranmaktadır. YDS puanları olmayanların 91 alanda puanları da otomatikman hesaplanamaz.

KİMLER YÖKDİL'E GİREBİLİR?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 Nisan 2017'de yürütme kurulu toplantısında aldığı karara göre, denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililer YÖKDİL’i de eşdeğer sınav olarak gösterebilecek. YÖK’ün yeni düzenlemeyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. 1 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının YÖKDİL Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alınmıştı. 19 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verildi.”