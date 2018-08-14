YÖKDİL başvuruları 2018 nasıl yapılır yokdil.yok.gov.tr YÖKDİL başvuru süresi ne zaman sona erecek

2018 YÖK son dakika YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır yokdil.yok.gov.tr YÖKDİL başvuru süresi ne zaman sona erecek YÖKDİL başvurusu 2018 nerede ve nasıl yapılacak? YÖKDİL sınav tarihi ne zaman? YÖKDİL başvurusu ne zamana kadar nereden yapılabilecek? YÖKDİL başvuru harç ödemesi ne kadar? Harç ödemeleri hangi banka üzerinden yapılacak? YÖKDİL son başvuru günü ne zaman? Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te, tek oturum halinde yapılacağı bildirildi. YÖKDİL başvurusu ile akademik anlamda kariyerlerine katkı sağlamak isteyen bireyler, YÖK'ün organize edip Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştireceği yabancı dil sınavını sorgulamaya başladı. YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusu akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılmaya başlanan YÖKDİL başvuruları için rağbet gelmeye devam ediyor. İşte YÖKDİL başvuru süreci ve YÖK son dakika duyuruları

YÖKDİL başvuru ekranı Anadolu Üniversitesi üzerinden alınmaya başlandı. YÖK'ün akademik kariyer yapmak isteyenler için özel olarak hazırladığı YÖKDİL sınavı, Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak.







YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;



“Alana özgü” tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK” olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.”





YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

Mevcut YDS sınavına alternatif olarak adayların alandaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliklerini belirlemeye yönelik olarak YÖK tarafından YÖKDİL süreci başlatıldı. Sürecin başlatılmasında ise Anadolu Üniversitesi, organizasyon ve uygulama noktasındaki desteği sayesinde önemli paydaşlar arasında yer alıyor. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde ise Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinin de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca sınav bir sonraki dönemde ise yılda iki kez uygulanabilecek. YÖKDİL sınavına başvuracak adaylar, başvuru işlemlerini http://yokdil.yok.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

- Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.



- Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.



- Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.





- Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.



- Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, sınav kılavuzunun "Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar" başlığında açıklanmıştır. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.



- Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

YÖKDİL 5. YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?



Beşinci YÖKDİL sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.



Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.



Sınav, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.,



Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.



Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.



SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENECEK?



Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL’dir.



Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.



Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

HANGİ DİLLERDEN SINAV YAPILACAK?



Kılavuzda yayımlanan bilgiye göre; Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır, açıklamasında bulundu.



Kurum tarafından toplam 35 yerde sınav merkezi açılacak. Sınav, yukarıdaki tabloda listelenmiş olan 30 (otuz) ilde, toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, yalnızca 1 (bir) sınav merkezi tercihinde bulunabilir. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle, sınav merkezinin doğru tercih edilmesi adayların sorumluluğunda olup, başvuru sürecinde tercih işlemi adaylar tarafından dikkatle yapılmalıdır.

Sınav, İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



Beşinci YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.



YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK



Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.



Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat 2017 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan 2017'de aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri ubugünca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre, 2018 beşinci YÖKDİL sınavına başvurular 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında uygulanacak sınav 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 30 ilde 35 sınav merkezinde, asat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.







YÖKDİL NEDİR?



YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik yapılacak.