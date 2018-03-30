YÖKDİL sonuçları son dakika ÖSYM YÖKDİL 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtları haberimizde yer almaktadır. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YÖKDİL sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler star.com.tr’de! Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2018 YÖKDİL sınavı 17 Mart tarihinde yapıldı. Dördüncüsü düzenlenen YÖKDİL sınavına katılan vatandaşlar YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YÖKDİL’e kimler girebiliyor? Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. İşte merak edilen YÖKDİL sınav sonuçlarıyla alakalı detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının ise geçtiğimiz sınav açıklama dönemleri baz alınırsa 14 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor. Yani bu duruma göre YÖKDİL sonuçlarının en geç 31 Mart Cumartesi gününe kadar açıklanacağı öngörülüyor.

Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yılda iki kez düzenlenen YÖKDİL sınavı, 2018 yılında ilk kez geçtiğimiz 17 Mart 2018 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından 20 Mart tarihinde cevap anahtarı ve sorular Anadolu Üniversitesi tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını heyecanla takip ediyor.

YÖKDİL AÇIKLAMASI

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, sorularının yüzde 10'u erişime açılan YÖKDİL sınavının tamamının erişime açılması için yapılan başvuru adayın lehine sonuçlandırıldı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruma yapılan başvuruda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sorularının yüzde 10'unun (80 sorudan sadece 8'inin) adayların erişimine açıldığı belirtildi.

Sadece 8 sorunun görülebilmesi nedeniyle diğer sorulara itiraz etme imkanının bulunmadığı ifade edilerek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sınav uygulamalarında olduğu gibi tüm sınav sorularının adayların erişimine açılması istendi.

Vatandaşın başvurusu üzerine inceleme yapan KDK tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi yetkilileriyle iletişime geçildi.

Söz konusu sınav sorularının tamamının adayların erişimine açılmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırılık oluşturduğu tespitleri yapılarak, sınavın uygulanmasından sorumlu Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yetkililerine durum iletildi.

Çözüm girişimleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü de başvurucunun talebini haklı bulması üzerine, 17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sorularının tamamı 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla sınava giren adayların erişimine açıldı.

YÖKDİL SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

KAÇ SORU SORULDU KAÇ DK SÜRDÜ?

YÖKDİL sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru soruldu ve 180 dakika verildi.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENDİ?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 75 (yetmiş beş) TL’dir.

YÖKDİL SINAVINLARINA NASIL HAZIRLANABİLİRİM?

YÖKDİL sınavlarına nasıl çalışılacağı da büyük bir sorundur. Bu sınavlara pes etmeden çalışmak lazım. Doğru bir yol gösterici bulup sınavlar hakkında daha detaylı bilgiler alınarak yola çıkmak, bol bol kelime ezberlemek, kelimeleri ete kemiğe büründürmek için çeviri içinde onları görmek, bol bol akademik makale okumak – okumaya çalışmak ve çıkmış sorulardan başlayarak çok soru çözmek gerekmektedir.

Unutmayın giriştiğiniz iş ağır. Yeni bir dil ve bu dile ait bir sınav o yüzden başlangıçta aldığını düşük puanlar sizi yıldırmasın. Puanınız çalışmanızla orantılı olarak yükselecektir. Sadece azmedin, kendinize güvenin ve durmaksızın çalışın.

YÖKDİL NEDİR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor. YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL puanları nerelerde işinize yarar?

Öncelikle bu sınava Üniversite 3 ve 4. sınıfta okuyanlar için eğer okul bittiğinde araştırma görevlisi kontenjanına başvurup akademik kariyer yapmak isteniyorsa bu puan başvurularda işlerine yarayacaktır. KPSS lisans adaylarının bazı başvurularında YDS şartı aranmaktadır. Bu şartı sağlamak için yine bu puana ihtiyaçları olacaktır.

KPSS A Grubu adaylarında da birçok alanda dil şartı aranmaktadır. 91 puanlamada YDS sınav sonucu aranmaktadır. YDS puanları olmayanların 91 alanda puanları da otomatikman hesaplanamaz.