YÖK'ün üstün başarı sınıfları açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan YÖK Temel Bilimler Programları (TEBİP) kapsamında fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanında oluşturulan üstün başarı sınıfları İstanbul Üniversitesinde (İÜ) yapıldı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Binası'nda yapılan açılış etkinliğine, TEBİP Üstün Başarı Sınıfları'na seçilen öğrenciler ile veliler katıldı.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, temel bilimler alanında farklı ve kalıcı bir programı başlatmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, Temel Bilimlerin YÖK tarafından getirilen teşvikler sayesinde son yıllarda büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Bunun her geçen gün arttığını dile getiren Saraç, bu projeyi birkaç yıldır hayal ettiğini söyledi.

Prof.Dr. Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"YÖK olarak üstün başarı sınıflarını oluştururken sizlere eğitim-öğretim hayatlarınız boyunca ne tür katkılar ve destekler verebiliriz sorusunun cevabını aradık. Türkiye tarihinde şu ana dek uygulanmamış bir destek programıya üstün başarı sınıfı oluşturuyoruz. Bu programı Türkiye'de ilgili programların en başarılılarını seçebilmek imkanına sahip olarak oluşturduk. Dolayısıyla bu programlardaki öğrencilerimiz Türkiye genelinde farklı üniversitelere yerleşen en üstün başarılı öğrencilerimiz. Temel bilimlerde ilk üç sıradan yerleşen öğrencilerimize burs veriyoruz. Fakat bu bursun miktarını sizlere has olmak üzere arttırdık, arttırıyoruz. Tabii burs dediğimiz bu husus her şeyin başladığı ve bittiği nokta değil. Önemli olan bu projenin kurgusu."

"Misyonunuz bilim insanı olmak"

Prof. Dr. Saraç üstün başarı sınıfları oluşturulurken dikkat edilen noktalara da değinerek, bu sınıfın öğrencilerinin belirgin vasfını başarılı olma durumu olarak aradıklarını, seçimin bu şekilde yapıldığını dile getirdi.

Program için özel bir müfredat oluşturulduğunu anlatan Saraç, "İlk sınıftan itibaren sizlerin başarısına uygun bir müfredat hazırlanıyor. Eğitim dili Türkçe, ancak özel bir ilgi ve alaka ile yabancı dil dersleri oluşturuluyor. Sizlere yabancı dil 20 kişilik sınıflarda öğretilecek. Bu sınıflara girdiğiniz andan itibaren sizlere biçtiğimiz temel misyon 'Temel Bilimler alanında bilim insanı olmak. Sizlerden temel bilimlere yön verecek ve o konularda buluşlar üretebilecek kişiler olmanızı bekliyoruz. Bu yüzden sosyal bilimlerden, farklı disiplinlerden de bilgi edinmenizi de istiyoruz. Ufkunuzun olabildiğince geniş olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saraç, İÜ'nün bu program için en doğru yer olduğuna işaret ederek, bu üniversitenin yükseköğretim tarihinin temeli olduğunu, öğrencilerin de yükseköğretim tarihinin en önemli üniversitesinde eğitim göreceğini söyledi.

YÖK Başkanı Saraç, üstün başarı sınıflarındaki öğrencilerin yurt dışı tecrübesinin olmasına da dikkat edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizin üzerinizdeki ilgi ve alakımız eğitim hayatınız boyunca sürecek ve mezun olduktan sonra da sizleri yönlendirmeyi bir rehberlik hizmeti olarak sürdüreceğiz. Yabancı dilin yanı sıra özellikle kendi alanınızla ilgili bilgi ve görgünüzü arttırmak için YÖK ve İÜ olarak bu hususta da ilgili bir planlama yapılıyor. Sizden beklentilerimizin ne kadar yüksek olduğunu ve size sunduğumuz imkanların da ne denli önemli olduğunu fark ederek derslerinize sarılmanızı ve eğitim öğretiminizde sadece bilime kendinizi vermenizi ve ideallerinizi de yüksek tutmanızı istiyoruz."

"Ülkemizin nadir araştırma merkezlerinden biri hizmete girecek"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da üniversitelerinin böyle değerli bir program için seçilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Projenin baş mimarının Prof. Dr. Yekta Saraç olduğunu ifade eden Ak, şöyle devam etti:

"Sizlere fen ve mühendislik fakültelerimizin imkanlarını sunuyoruz. Bu imkanları değerlendirebilecek ve buradan çok olumlu sonuçlarını göreceğimiz çalışmalara gönül vereceğinizden eminiz. Başarınız bu programın sürdürebilirliğini bize gösterecek. Üzerimizde ilk olacağınız için ayrı bir sorumluluk da var. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunuzu görüyorum. Şanslısınız, çünkü bu iki fakültemizin mevcut imkanları dışında hemen Vezneciler'de Fen Fakültesi girişinin karşısında bir inşaat görüyorsunuz. Bu inşaatımız Biyomühendislik binasıdır. Bitmesi halinde Türkiye'de nadir araştırma merkezlerinden birisi olacak. Yaklaşık 120 laboratuvar olan ve tümüyle temel bilim çalışmalarının yapıldığı bir eğitim ve araştırma yuvası sizin kullanımınıza açılacak."