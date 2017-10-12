Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedir Üniversiteye girişte YKS 2018 sınavı nasıl yapılacak

YGS ve LYS'nin yerine gelen YKS ile ilgili detaylar belli oldu. Milyonlanca vatandaşın merak ettiği Üniveristeye girişte uygulanacak olan YKS sınavının nasıl olacağı, neler içerdiği, baraj puanın ve kaç soru sorulacağı ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün üniversiteye girişte yeni sistemi kamuoyu ile paylaştı. Saraç’ın açıklamasına göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacak. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi'ni alacaklar. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecek. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacak. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacak.



YKS BİRİNCİ OTURUM



40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.



Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50'dir.



YKS İKİNCİ OTURUM



İkinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır.



Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacak.







‘BU SORULARLA MÜFREDATIN TAMAMI KAPSANAMAZ’



Eğitimci Onur Soğuk, yeni sistemde öğrencilerin öğleden önce Türkçe ve Matematik’ten 40’ar soru çözeceğini, temel yeterliliğin Türkçe ve Matematik olmasının olumlu olduğunu söyledi. Olumsuz tarafın ise öğleden sonra alan sınavı yapıldığını, çocukların 40 Matematik, 40 Edebiyat, 40 Sosyal Bilimler, 40 Fen Bilimler olmak üzere bir günde toplam 240 soru çözeceğini, sınav stresinin azalmayacağını kaydeden Soğuk, “Yeni sistemde fizik bilgisi 13-14 soruyla sorgulanacak. Yani daha az soru olacak. Bu sorularla müfredatın tamamı kapsanamaz” dedi.



Yeni sistemde türkçe ve matematiğin daha fazla ön plana çıktığını anlatan Soğuk, “Türkçe ve matematiği iyi bilen çocuk sınavı kazanacak. Diğer derslerin katkısı azalacak. Bu da öğrenciyi sınıflandırmak açısından sağlıksız. Gelen, gideni arattı… Yeni sistem öğrenci açısından olumlu değil. Ayrıca Hukuk bölümü eşit ağırlık puanıyla öğrenci alıyor. Ancak puan hesaplanırken, Türkçe, Matematik, Edebiyat ve Coğrafya’nın katkısı olacak. Çocuk, Felsefe ya da Tarih çalışmadan hukuk fakültesini kazanabilecek” diye konuştu.









YENİ ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SİSTEMİ YKS'DE NELER OLACAK?



-Yeni sistem ilk sınavda uygulanacak.

-Sınavlar; 5 haftasonundan bir haftasonuna çekildi.

-Sınav puan türleri 18'den 4'e indi.

-Sınav soruları için Milli Eğitim müfredatı esas alındı.

-2018-2019 yılındaki yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YÖKS ya da YKS) olacak. Adaylar 2 ayrı sınava tabi tutulacaklar.

-Birinci oturum; Temel yeterlilik testi. İkinci oturum ise Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olacak. İkinci oturumda adayların lise müfredatı bilgisi esas alınacak.

-Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

-Temel yeterlilik testinin etkisi yüzde 40 olacak.

-Türkçe ve temel matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi müfredattan olacak. 1. oturumda 40 Türkçe, 40 matematik sorusundan oluşan sınav cumartesi sabahı gerçekleştirilecektir.

-Lisan sınavı bir oturumda yapılacak, 80 soru olacak.

-Bu sene baraj puanlarında değişiklik olmayacak. 150 puanın altında alanlar yerleştirilmeyecek.

-Temel yeterlilik testi puanı 200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri takdirde bir sonraki yıl da geçerli olacak.

-Yerleştirmede temel yeterlilik puanı esas alınacak.

-Özel yetenekle öğrenci alan programlarda baraj puanı bu sene de var.

-Orta öğretim başarı puanı hesabında değişiklik yok.

-Öğrenciler çalışma sistemini değiştirmesin

-Bu yılki sınav takvimi için ÖSYM ile müzakere edeceğiz.

-Tüm riskleri hesapladık. Mevcut sisteme göre önümüzdeki sınavdan itibaren çok daha az riskli bir sisteme geçiyoruz.

-Sınava giriş saati konusunda ÖSYM ile görüştük. Bu yıl biraz daha esnek olunacak.

-Temel yeterlilikler sınavının iki ana ayağının olması, dünyadaki en yaygın kullanılan sistemle benzenlik gösteriyor.

-Bu yıl geçen yılki önlisans ve lisans programlarının tercih edilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecek.







İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları



İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.



Tercih edilecek puan türüne göre:



Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50'dir.

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50'dir. Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50'dir.



Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]



Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.



Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi'nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]



Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.



Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar



Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir.







OBP Hesaplaması



Ortaöğretim Başarı Puanı'nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.



Özetle Yeni Sistemimiz



Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,

Sınav puan türleri 18'den, 5'e indirilmiştir,

Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.

Türkçe ve Temel Matematik'in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,

Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,

Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,

Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,

Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.