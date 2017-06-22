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YYÜ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değişti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Battal, 'Son torba yasayla beraber ismimiz kabul edilmiş oldu. Üniversitemizin ismi artık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değişti.' dedi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile isim benzerliği nedeniyle sık sık problemler yaşadıklarını, özellikle resmi yazışmalarda bu sıkıntıların her iki üniversiteyi de etkilediğini söyledi.

Bu nedenle YYÜ'nün başına "Van" ismini eklemek için girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Battal, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin isminin başına Van'ı koymamız gerekiyordu. Bir de Van'ın tarihi sürecine baktığımız zaman çok güçlü bir kent yapısına sahip, tarihi geçmişi oldukça güçlü olan bir kent. Dolayısıyla üniversitemizin de Van'ımızın güzel ismiyle anılması gerektiği kanaati hasıl oldu. Bu yüzden çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi şeklinde ismimizi değiştirdik. Bu YÖK tarafından kabul gördü ve Meclise sevk edildi. Mecliste de son torba yasayla beraber ismimiz kabul edilmiş oldu. Üniversitemizin ismi artık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değişti."

Battal, 2011 depremlerinden sonra yapılan yatırımlarla üniversitenin hızla büyüyen ve yenilenen yapısına yeni ismin de uygun olacağını ifade etti.

 

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