1. dünya ticaret savaşı başladı
ABD, Çin’e ilk ekonomik yaptırımını uygulamaya aldı. 34 milyar dolarlık, 818 ürünü kapsayan ek vergi uygulamasına Çin’den anında cevap geldi. Çin’de AB’ye karşı yeni bir gümrük uygulaması yapacağını açıkladı. Uzmanlar yaşananları ‘ticari felaket’ olarak yorumluyor.
Dünyanın gözünü çevirdiği “ABD-Çin ekonomik savaşında” ilk hamle gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ‘Teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları’ nedeniyle uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin 34 milyar dolarlık ilk bölümü, resmen hayata geçti. Çin’in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25’lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor. Beyaz Saray, 16 milyar dolar değerindeki 300’e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.
ÇİN’DEN ANINDA CEVAP GELDİ
Trump’ın ek vergi hamlesine Çin tarafı da sessiz kalmadı. Daha önce Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng’un “Çin asla ilk ateş eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldığı takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur kalacaktır” ifadesi, hayata geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hu Çunhua, ABD’nin bazı ihraç ürünlerine getirdiği ilave gümrük tarifelerine karşılık ABD’den ithal ürünlere tarife artışına gideceklerini duyurdu. Sözcü Hu, tarife artışlarının hangi kalemlerde ve ne miktarda olacağına dair bilgi vermedi. Pekin yönetimi daha önce ABD’nin tarife artışı kararına karşılık olarak aralarında domuz eti, soya fasülyesi, elektrikli otomobil ve viski gibi ürünlerin olduğu 34 milyar dolar değerindeki ithal kalemine ilave gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.
FItch: Küresel ticaret uçuruma doğru gidiyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada artan küresel ticaret savaşlarında yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin risklerin arttığı, bu durumun küresel ekonomi üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceği belirtildi. ABD’nin Çin’den yapılan otomotiv sektörüne ilişkin ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının ve ek tarifeler getirmesinin, Çin ve diğer ticaret ortaklarının buna simetrik bir şekilde karşılık vermesinin, NAFTA’nın çökmesinin ele alındığı bir senaryonun küresel ticareti uçuruma götürebileceği belirtildi. Öte yandan şimdiye kadar ABD başta olmak diğer ülkeler tarafından atılan adımların, ülkelerin ekonomilerinin büyüklükleri dikkate alındığında ortaya çıkardığı etkinin henüz çok küçük olduğu ve bu savaşın daha da büyüyeceği hatırlatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’un fitilini ateşlediği ticaret savaşlarına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de karşılık verdi.
“200 MiLYAR DOLARI BULABiLiR” TEHDiDi
ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. Çin, Washington’ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı. Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin’in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.
DÜNYA MERAKLA İZLİYOR
Pekin yönetiminin, ABD’nin sadece Çin’i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi. Çin’in 200 milyar dolarlık gümrük vergilerini de misillemesi durumunda 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini belirten Trump’ın ticaret savaşını nereye kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.