1. dünya ticaret savaşı başladı

Dünyanın gözünü çevirdiği “ABD-Çin ekonomik savaşında” ilk hamle gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ‘Teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları’ nedeniyle uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin 34 milyar dolarlık ilk bölümü, resmen hayata geçti. Çin’in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25’lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor. Beyaz Saray, 16 milyar dolar değerindeki 300’e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.

ÇİN’DEN ANINDA CEVAP GELDİ

Trump’ın ek vergi hamlesine Çin tarafı da sessiz kalmadı. Daha önce Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng’un “Çin asla ilk ateş eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldığı takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur kalacaktır” ifadesi, hayata geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hu Çunhua, ABD’nin bazı ihraç ürünlerine getirdiği ilave gümrük tarifelerine karşılık ABD’den ithal ürünlere tarife artışına gideceklerini duyurdu. Sözcü Hu, tarife artışlarının hangi kalemlerde ve ne miktarda olacağına dair bilgi vermedi. Pekin yönetimi daha önce ABD’nin tarife artışı kararına karşılık olarak aralarında domuz eti, soya fasülyesi, elektrikli otomobil ve viski gibi ürünlerin olduğu 34 milyar dolar değerindeki ithal kalemine ilave gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.