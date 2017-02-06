1 mİlyar dolar dış ticaret fazlası

Bursa’da üretim yapan Tofaş Fiat, son dönemde yaptığı dev yatırımlar ve yeni modellerin etkisiyle üretim ve ihracatta rekor kırdı. Türk otomotiv sektörünün toplam üretimim 4’te 1’ini üreten fabrika, özellikle Egea ailesinin rüzgarıyla geçen yıl neredeyse aralıksız üretim yaptı. Tofaş’ın yılsonu değerlendirme ve 2017 hedefler toplantısı gerçekleştirildi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tofaş olarak 2016 yılında başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, öncelikle Temmuz ayında 5 milyon üretim eşiğini aştıklarını belirtti. Üretim ve ihracattaki rakamlar doğrultusunda Tofaş’ın toplam ihracatının 3.2 milyar dolara ulaştığını açıklayan Cengiz Eroldu, “İhracat fazlamız ise 1 milyar dolara ulaştı. Böylece geçen yılki dış ticaret fazlamızı yüzde 140 oranında artırmış olduk” dedi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Günde 1.566 ve ayda 40 bin araç ürettiklerini belirten Eroldu şunları söyledi: “Bu rakamlar Türkiye otomotiv sanayinde bugüne kadar ulaşılmamış rekor rakamlar… 2016 yılını 383 bin adet araç üretimiyle kapattık. Bu da otomotiv sanayinde yine bir rekor oldu. Tofaş’ın gerçekleştirdiği bu üretim Türk otomotiv sektörünün 4’te 1’ini oluşturdu. Türkiye’deki otomotiv ihracatının da 4’te 1’i Tofaş tarafından gerçekleştirildi. 2016 yılında 280 bin adetlik ihracat rakamına ulaştık. Bu rakam da tıpkı üretimde olduğu gibi ülkemiz otomotiv sektörü açısından bir rekor oldu. Toplamda hem üretim hem de ihracatta sektörümüzü bir adım daha öteye taşıdık.”