1 mİlyar dolar dış ticaret fazlası
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Bursa’da yaptıkları üretim ve ihracat ile yılda 1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi. Eroldu “Ülke ekonomisine katkımız budur. Yatırım ve istihdama da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Bursa’da üretim yapan Tofaş Fiat, son dönemde yaptığı dev yatırımlar ve yeni modellerin etkisiyle üretim ve ihracatta rekor kırdı. Türk otomotiv sektörünün toplam üretimim 4’te 1’ini üreten fabrika, özellikle Egea ailesinin rüzgarıyla geçen yıl neredeyse aralıksız üretim yaptı. Tofaş’ın yılsonu değerlendirme ve 2017 hedefler toplantısı gerçekleştirildi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tofaş olarak 2016 yılında başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, öncelikle Temmuz ayında 5 milyon üretim eşiğini aştıklarını belirtti. Üretim ve ihracattaki rakamlar doğrultusunda Tofaş’ın toplam ihracatının 3.2 milyar dolara ulaştığını açıklayan Cengiz Eroldu, “İhracat fazlamız ise 1 milyar dolara ulaştı. Böylece geçen yılki dış ticaret fazlamızı yüzde 140 oranında artırmış olduk” dedi.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Günde 1.566 ve ayda 40 bin araç ürettiklerini belirten Eroldu şunları söyledi: “Bu rakamlar Türkiye otomotiv sanayinde bugüne kadar ulaşılmamış rekor rakamlar… 2016 yılını 383 bin adet araç üretimiyle kapattık. Bu da otomotiv sanayinde yine bir rekor oldu. Tofaş’ın gerçekleştirdiği bu üretim Türk otomotiv sektörünün 4’te 1’ini oluşturdu. Türkiye’deki otomotiv ihracatının da 4’te 1’i Tofaş tarafından gerçekleştirildi. 2016 yılında 280 bin adetlik ihracat rakamına ulaştık. Bu rakam da tıpkı üretimde olduğu gibi ülkemiz otomotiv sektörü açısından bir rekor oldu. Toplamda hem üretim hem de ihracatta sektörümüzü bir adım daha öteye taşıdık.”
Mercedes-Benz Türk’e Cinsiyet Eşitliği Ödülü
Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ne bu yıl Mercedes-Benz Türk layık görüldü. Mercedes-Benz Türk; kadın çalışan sayısı, kadın çalışanların sendikalaşma oranı, çalışanlara sağlanan eğitim fırsatları, kadınlara yönelik özel projeler, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik eden şirket programları ile doğum izni, home-office, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten aksiyonların alınması konularını kapsayan incelemeden geçirilip birincilik ödülünün sahibi oldu.
2017’nin en değerli markası Toyota
Toyota, 2017 yılında da ‘dünyanın en değerli otomotiv markası’ seçildi. Marka değerlendirme ve pazarlama ajansı Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 500 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı. Raporda Toyota’nın marka değeri 46.2 milyar dolar olarak belirlendi. Toyota’nın müşteri memnuniyetine verdiği önem en değerli marka olmasında büyük etken oluyor. Brand Finance 2017 raporunda Toyota, yüzde 7.4’lük değer markanın güçlü konumunu pekiştirdi. Ajans ayrıca, Toyota’nın puanını da AAA- seviyesinde tuttu.
EGEA İLE ÜRETİM KATLADI
Tofaş için Egea projesinin önemini ve getirdiği ivmeyi ortaya koymak açısından 2014-2016 yılları karşılaştırmasına bakmanın doğru olacağını söyleyen Cengiz Eroldu, “2014 yılından 2016’ya kadar olan dönemde üretimimiz yüzde 72, ihracatımız ise yüzde 96 arttı. Ciromuz yüzde 91 oranında arttı ve 7.4 milyar TL’den tam 14.2 milyar TL’ye yükseldi. 2014 yılında Tofaş’ın piyasa değeri 7.3 milyar TL iken, geldiğimiz noktada 12.3 milyar TL’ye yükseldi. İşte bu noktada Egea projesinin bereketiyle, Tofaş’ı iki yılda ikiye katladığını görüyoruz. İş hayatında iki kavram var; biri işleri doğru yapmak, diğeri ise doğru işi yapmak. Genel eğilim işleri doğru yapmak peşinde oluyor; ancak asıl önemli olan doğru işi yapmak. Egea bu anlamda baştan sona doğru bir iş oldu. Projenin getirdiği sonuçlar Tofaş’a lig atlatmış oldu” diye konuştu.
PAZAR 880 BİN İLE KAPANIR
Otomotiv sektöründeki gidişatı ve yılsonu beklentilerini de açıklayan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Ocak ayında pazar büyüme kaydetti ancak bu büyümede stokların etkisi var. Doğru değerlendirmeyi stoklar tükendikten sonra, mart ayı itibarıyla yapabileceğiz. Yılı 870 bin-880 bin adet bandında kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi. Cengiz Eroldu, bu yıl iç pazarda 40 bin adet civarında Fiat Egea satışı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
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