1 milyon dolarlık konut alana vatandaşlık

TÜRKİYE’DE en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre; en az 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı yaptığı Ekonomi Bakanlığınca veya en az 1 milyon dolarlık taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yabancılar, Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

DİBS ALANA DA VAR

Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma Bakanlığınca, en az 3 milyon dolarlık mevduatı 3 yıl tutma şartı ile Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı BDDK’ca ve en az 3 milyon dolarlık devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartı ile aldığı Hazinece belirlenen yabancılara da vatandaşlık verilecek.

Cari açığı azaltır

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur: Özellikle batılı ülkelerde uygulanan bu yöntemin Türkiye’de hayata geçirilmesi hiç kuşkusuz sektöre son derece pozitif katkı sunacak. Nitekim 2016’da yabancıya satılan konutun toplamda yüzde 1-2’de seyretmesi bu alanda bir canlılığa ihtiyaç hissettiriyordu, hükümetin bu adımı sektöre can suyu olacak. Bu şekilde yabancıya satışı yüzde 8-10’lar seviyesine çıkarıp özellikle cari açığın azalmasına ciddi katkı sunulmasını sağlayabiliriz.

Para akışı sağlar

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu: Sektör olarak beklentilerimizin başında gelen bu konunun açıklığa kavuşması sevindirici bir haber. Hükümetimize teşekkür ederiz. Bu yönetmelik, küresel ekonominin pek canlı olmadığı bugünlerde ciddi para akışı sağlayacaktır. Türkiye’nin cari açık başta olmak üzere büyük ekonomik güce ulaşmasına da katkı sunacak olan yönetmelikle yabancıya satılan konut yıllık 50 binlere çıkabilir. Körfezli yatırımcılar, yatırım yapma konusunda hevesli.

Müjde niteliğinde

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu: Döviz kurunda istikrarsızlık yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok yerinde, Türkiye ekonomisi için müjde niteliği taşıyan bir karar. Mütekabiliyet yasası öncesi yabancılar ülkemize gezmek için gelirken şimdi yaşamaya ve yatırıma geliyorlar. 4 milyon Suriyeli’ye kapımızı açtık. Şimdi parası olana kapımızı açalım.

2023 hedefine katkı

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık: Birçok sektör adına çok doğru ve yerinde bir karar. 1 milyon dolarlık alt limitin zamanla daha aşağıya çekilmesi, çok daha geniş bir kitlenin ülkemize ilgi göstermesine zemin hazırlar. Bu gibi düzenlemelerle sektör, 2023’teki 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı sağlayabilir.

Çok kapsamlı karar

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: Uygulama gayet kapsamlı. Bu uygulamanın yeni sermayelerin girişi ve yatırımcıların daha rahat faaliyet gösterebilmeleri açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum.

Yatırımcıyı çekeriz

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal: Karar, yabancıya konut satışını olumlu etkiler. Ortadoğu’da savaş koşullarında yaşamak istemeyen çok sayıda zengin yatırımcı bu karar sonrasında yatırım sürecini hızlandırır. Yıl sonu yabancıya satış 5 milyar doları bulabilir.