1 saatlik siber saldırının maliyeti 1 milyar dolar

Türkiye'nin bilişim güvenliği, siber güvenlik alanlarında çalışacak yetişmiş insan gücü ihtiyacı için Bilişim İnovasyon Derneği tarafından Turkcell sponsorluğu ve Mental IK desteği ile gerçekleştirilen ‘Cyber Camp 2017 Kış Kampı (Siber Güvenlik Kampı)’ İstanbul’da başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça “Teknoloji çok hızlı gelişiyor, akıllı teknolojiler hayatımızın her alanını kuşatmaya başladı. Şaşırtıcı biçimde sayısallaşma, otomasyon, sanallaşma, robotlaşma yaygınlaşıyor. Henüz de yolun başındayız. Şu an ortaya çıkmamışların hepsi bir gün birileri tarafından keşfedilip önümüze koyulacak. Milyarlarca internete bağlı cihaz, trilyonlarca sensör belki hayatımızın bir parçası olacak. Yazılımı, donanımı ile her an bizimle birlikte olan, gittikçe akıllanan makineler bizi istila edecekler” dedi.

GÜVENLİK PROBLEMİ

Bu durumu yönetmek gerektiğini belirten Akça, bu yönetim için güvenliğin nasıl temin edileceğinin bilinmesi gerektiğini, bilgi, veri, cihaz, insan, ülke güvenliğinin geleceğin en büyük problemi olarak insanlığın önünde durduğunu anlattı. Akça, bu güvenliğin sağlanabilmesi için ciddi çalışmalar yapan, trilyon harcayan ülkeler bulunduğunu anımsatarak, “Türkiye’de hızlı şekilde bu çalışmalara başlandı. Siber saldırı dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geldi. Türkiye’de bunları yaşıyor, dünyada yaşıyor. Sanırım Eylül ayında ABD’de 5-6 saatlik bir siber saldırının ABD ekonomisine maliyeti 5-6 milyar dolar diyorlar. Yani 1 saatlik bir siber saldırının maliyeti 1 milyar dolar. Bunlar korkunç rakamlar. Bunlarla mücadele etmek kolay değil elbette ama iyiler hep galip gelecektir. İyi olmak için çalışmak, gayret etmek lazım” diye konuştu.