10 aydır hız kesmeyen ihracatta bayram
Geçen yıl kasımdan bu yana hız kesmeyen ihracat, ağustosta da yüzde 11.9 artışla 12 milyar 439 milyon dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Çifte bayram yaşıyoruz. İhracatçılarımız milletimize bayram şekeri hediye etti” dedi.
2016 Kasım ayından bu yana her ay artış sağlayan ihracat ağustos ayında da hız kesmedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat yüzde 10.7 artış ile 102.5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat da yüzde 7.8 artarak 151.8 milyar dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm İslam âleminin Kurban Bayramını kutlayarak “Mübarek Kurban Bayramının mutluluğuna bir de ihracatımızdaki artışın eklenmesi deyim yerindeyse çifte bayram yaşamamıza vesile oldu. İhracatçılarımız milletimize bayram şekeri hediye etti” dedi.
155 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞIRIZ
2016 yılı Kasım ayında bu yana ihracatta artış açıkladıklarını kaydeden Büyükekşi “Yılın geriye kalan 4 ayında da ihracatımızın artarak 155 milyar dolarlık hedefimize ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Sadece ihracatın değil tüm makroekonomik göstergelerin iyiye gittiğini ifade eden Büyükekşi “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ekonomi alanında tüm göstergeler yükselişi, gelişmeyi, ileriye doğru gidişi işaret ediyor. Daha da ileri gitmememiz için hiçbir sebep yok” dedi. İhracatın yılın ilk çeyreğinde büyümenin yarısına yakınını sırtladığını kaydeden TİM Başkanı Büyükekşi, şunları söyledi: “ikinci çeyrek büyümesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. İhracatçılar olarak inşallah ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de büyümeye güçlü bir katkı vereceğiz.”
Lider otomotiv, artış şampiyonu gemi ve yat
Ağustosta ihracatın lideri 1.8 milyar dolarla yine otomotiv oldu. Bu sektörümüzün ihracatı ağustos ayında yüzde 9.4 artış kaydetti. Otomotivi sırasıyla 1.7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1.5 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 179.4 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en fazla ihracat artışını yüzde 70.5 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörü yakaladı.
Miktar bazında artış % 11
Ağustosta miktar bazında ihracatın yüzde 11, ilk 8 ayda ise yüzde 12.8 artış gösterdiğini kaydeden TİM Başkanı Büyükekşi “Şunu gururla söyleyebiliriz ki, ağustos ayında değer bazında ihracatımız, miktar bazında ihracatımızdan daha fazla artış kaydetti. Yani daha az miktarda malı, daha yüksek fiyata ihraç edebildik. Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarıma yapılan yatırımın etkileri ihracatımızda her geçen gün daha fazla hissediliyor” diye konuştu.
Siyasi gelişmelere rağmen AB’ye ihracat tam gaz
Ağustosta AB ülkelerine 5.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Büyükekşi “AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 47 seviyelerinde. Ağustosta AB’ye ihracatımız yüzde 12 artış gösterdi. Otomotiv ve hazırgiyim sektörleri AB’ye yoğun ihracata devam ederken, gemi ve yat sektörü ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri yüzde 100’ün üzerinde artış oranları yakaladı. Yaşanan siyasi gelişmelere rağmen AB pazarına ihracatımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
Almanya liderliğini koruyor
Önceki aylarda olduğu gibi ağustos ayında da en çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğunu söyleyen Büyükekşi, şunları söyledi: “Almanya’ya ağustosta 1 milyar 310 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Böylece ağustos ayı ihracatımızın yüzde 10’dan fazlasını Almanya’ya gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre yüzde 11.3 oranında da bir artış yakaladık. Ağustos ayında siyaset sahnesinde yaşanan sorunların ihracatımıza yansımamış olması son derece sevindirici.”
Almanya’yı Irak, İngiltere, ABD ve İspanya’nın takip ettiğini belirten Büyükekşi “İspanya bir önceki ay ilk 5’te olan İtalya’yı geride bırakarak Ağustos’ta 5nci oldu. Bunda İspanya’ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızın yüzde 55 oranında artmasının etkisi çok büyük. Modanın başkentlerinde Türk ürünleri kullanılıyor, moda devleri sanayicilerimize güvenmeye devam ediyor” dedi.
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