10 aydır hız kesmeyen ihracatta bayram

2016 Kasım ayından bu yana her ay artış sağlayan ihracat ağustos ayında da hız kesmedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 artarak 12 milyar 439 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat yüzde 10.7 artış ile 102.5 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat da yüzde 7.8 artarak 151.8 milyar dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm İslam âleminin Kurban Bayramını kutlayarak “Mübarek Kurban Bayramının mutluluğuna bir de ihracatımızdaki artışın eklenmesi deyim yerindeyse çifte bayram yaşamamıza vesile oldu. İhracatçılarımız milletimize bayram şekeri hediye etti” dedi.

155 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞIRIZ

2016 yılı Kasım ayında bu yana ihracatta artış açıkladıklarını kaydeden Büyükekşi “Yılın geriye kalan 4 ayında da ihracatımızın artarak 155 milyar dolarlık hedefimize ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Sadece ihracatın değil tüm makroekonomik göstergelerin iyiye gittiğini ifade eden Büyükekşi “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ekonomi alanında tüm göstergeler yükselişi, gelişmeyi, ileriye doğru gidişi işaret ediyor. Daha da ileri gitmememiz için hiçbir sebep yok” dedi. İhracatın yılın ilk çeyreğinde büyümenin yarısına yakınını sırtladığını kaydeden TİM Başkanı Büyükekşi, şunları söyledi: “ikinci çeyrek büyümesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. İhracatçılar olarak inşallah ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de büyümeye güçlü bir katkı vereceğiz.”