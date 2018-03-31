Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 32 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.

Ovaların sınırlarında yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.

Elbistan, Kahramanmaraş ve Aydın ovalarının sınırlarına ilişkin haritalarda değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu tarafından büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle:

"Adıyaman Ovası (Adıyaman), Beşyol Ovası (Adıyaman), Kahta Ovası (Adıyaman), Keysun Ovası (Adıyaman), Kızılin Ovası (Adıyaman), Merg Ovası (Adıyaman), Samsat Ovası (Adıyaman), Turuş Ovası (Adıyaman), Yeşilova Ovası (Adıyaman), Acıpayam Ovası (Denizli), Çivril Ovası (Denizli), Selçuk Ovası (İzmir), Afşin Ovası (Kahramanmaraş), Göksun Ovası (Kahramanmaraş), Erciyes Ovası (Kayseri), Sarıoğlan Ovası (Kayseri), Yamula-Elmalı Ovası (Kayseri), Babaeski Ovası (Kırklareli), Evrensekiz Ovası (Kırklareli), Kırklareli Ovası (Kırklareli), Lüleburgaz Ovası (Kırklareli), Pancarköy-Sarıcaali Ovası (Kırklareli), Pehlivanköy Ovası (Kırklareli), Pınarhisar Ovası (Kırklareli), Vize Ovası (Kırklareli), Midyat Ovası (Mardin), Derik Ovası (Mardin), Mazıdağı Ovası (Mardin), Nusaybin Ovası (Mardin), Düziçi Ovası (Osmaniye), Eşme Ovası (Uşak), Çaldıran Ovası (Van)."

- Teknoloji geliştirme bölgesi

Öte yandan Bakanlar Kurulunca, belirlenen alanların Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ek alanı olarak tespit edilmesi ve bazı alanların Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.