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10 milyar $ yatıracak

Türkiye, rüzgardan elektrik üretimi için önemli bir kaynak oluşturdu. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ataseven “Türkiye 10 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılmış olacak” dedi.

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Dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri olmak için büyük enerji ihtiyacını da yerli kaynaklardan karşılamaya çalışan Türkiye’nin bu amaçla yaptığı yatırımlar hız kesmiyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 23 Ekim`de son başvuruları alınacak bin 200 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin 3 milyar doların üzerinde yatırım hacmi ortaya çıkaracağını belirterek, “Bu yatırımla birlikte Türkiye`de kısa sürede sadece rüzgar enerjisine 10 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılmış olacak” dedi.  Ataseven, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği, TÜREB ve yenilenebilir  enerji sektöründe teknik danışmanlık hizmeti sunan Belçika merkezli 3E şirketi iş  birliğiyle düzenlenen offshore rüzgar enerjisi çalıştayına katıldı.Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün 2005’te yayınlanan Yenilenebilir  Enerji Kanunu sonrasında gelişmeye başladığını anımsatan Ataseven, gelecekte kara  ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi yatırımlarıyla sektörün daha da  büyüyeceğini kaydetti.

YENİ İŞLETMELER

Ataseven, Türkiye’nin 2007’de rüzgardaki kurulu gücünün 146 megavat  olduğunu, bu yıl temmuz itibarıyla işletmede olan kapasitenin ise 7 bin megavatı  geçtiğini söyledi. Özellikle son 5 yıldır Türkiye’de rüzgar sektörünün her yıl yüzde  25-30 büyüme gösterdiğine dikkati çeken Ataseven, geçen yıl Yenilenebilir Enerji  Kaynak Alanları (YEKA) ihalesiyle birlikte toplamda 4 bin megavatlık kapasite  tahsisinin yapıldığını aktardı. Ataveseven, geçen yıl tahsis edilen bu kapasitenin yaklaşık 5 milyar  dolarlık yatırım hacmi oluşturacağını ve gelecek 3-4 yıl içinde bu kapasitenin  işletmeye alınacağını ifade etti. 

YAPI GÜÇLENİYOR

Mevcut santrallerin kapasitelerinin artırılması için de  Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye bin 100 megavatlık başvuru yapıldığını söyleyen  Ataseven, ”Türkiye’de kıyılarımız Kuzey Denizi’nde olduğu gibi 15-20 metre derinlikte değil,  kıyı derinlikleri 75 metreden başlıyor. Bu da oldukça maliyet artıran bir unsur  ama bunun da çözümü yüzen santral teknolojisi olabilir” dedi. 

YENi TEKNOLOJi KULLANILIYOR

 

3E Rüzgar Enerjisi Takım Lideri ve Offshore Uzmanı Barış Adiloğlu da Türkiye’de offshore rüzgar santrali için seçilen alanların kıyı derinliklerinin 50 metrenin üzerinde de olabileceğini ve bu durumda derinliklere bağlı olarak  yüzen santral teknolojisinin kullanılabileceğini söyledi. Henüz çok yeni olan bu teknolojinin ilk örneğinin İskoçya’da 30  megavatlık bir projede uygulandığını hatırlatan Adiloğlu, Türkiye’nin buradaki tecrübelerden de faydalanabileceğini ve offshore santralde kullanılacak  teknolojiyi kıyı derinliğinin belirleyeceğini belirtti. 

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