10 milyar $ yatıracak

Dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri olmak için büyük enerji ihtiyacını da yerli kaynaklardan karşılamaya çalışan Türkiye’nin bu amaçla yaptığı yatırımlar hız kesmiyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 23 Ekim`de son başvuruları alınacak bin 200 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin 3 milyar doların üzerinde yatırım hacmi ortaya çıkaracağını belirterek, “Bu yatırımla birlikte Türkiye`de kısa sürede sadece rüzgar enerjisine 10 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılmış olacak” dedi. Ataseven, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği, TÜREB ve yenilenebilir enerji sektöründe teknik danışmanlık hizmeti sunan Belçika merkezli 3E şirketi iş birliğiyle düzenlenen offshore rüzgar enerjisi çalıştayına katıldı.Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün 2005’te yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kanunu sonrasında gelişmeye başladığını anımsatan Ataseven, gelecekte kara ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi yatırımlarıyla sektörün daha da büyüyeceğini kaydetti.

YENİ İŞLETMELER

Ataseven, Türkiye’nin 2007’de rüzgardaki kurulu gücünün 146 megavat olduğunu, bu yıl temmuz itibarıyla işletmede olan kapasitenin ise 7 bin megavatı geçtiğini söyledi. Özellikle son 5 yıldır Türkiye’de rüzgar sektörünün her yıl yüzde 25-30 büyüme gösterdiğine dikkati çeken Ataseven, geçen yıl Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesiyle birlikte toplamda 4 bin megavatlık kapasite tahsisinin yapıldığını aktardı. Ataveseven, geçen yıl tahsis edilen bu kapasitenin yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım hacmi oluşturacağını ve gelecek 3-4 yıl içinde bu kapasitenin işletmeye alınacağını ifade etti.

YAPI GÜÇLENİYOR

Mevcut santrallerin kapasitelerinin artırılması için de Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye bin 100 megavatlık başvuru yapıldığını söyleyen Ataseven, ”Türkiye’de kıyılarımız Kuzey Denizi’nde olduğu gibi 15-20 metre derinlikte değil, kıyı derinlikleri 75 metreden başlıyor. Bu da oldukça maliyet artıran bir unsur ama bunun da çözümü yüzen santral teknolojisi olabilir” dedi.

YENi TEKNOLOJi KULLANILIYOR