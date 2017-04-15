Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

100 bin kişilik ulaştırma ekibi göreve hazır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, “İletişimde de ulaşımda da erişimde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması, olası bir aksaklıkta anında müdahale edilebilmesi adına da bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bunun bilincindeler” dedi. Arslan, halk oylamasının huzur ve kardeşçe geçmesi için 100 bin kişilik ulaştırma ailesinin görevi başında olduğunu belirtti. Bakanlık olarak özellikle seçim güvenliğine yönelik üzerlerine düşen görevin en iyi şekilde yapılacağını anlatan Arslan, şunları konuştu: “Tedbirleri almak konusunda herkes teyakkuzda, görevinin başında. Herkes mesaisinin başında. Niye? İstiyoruz ki insanımızın düşüncesi, fikri, sandıkta, demokrasinin olmazsa olmazı olan sandıkta tecelli etsin. Bu düşünce, bu fikir tecelli ederken de onlarla ilgili her türlü tedbiri alalım. Her türlü kolaylığı sağlayalım. Hiçbir şekilde insanımız rahatsız olmadan gitsin, sandıkta oy kullansın. Düşüncesini oraya yansıtsın. Günün sonunda da düşünce tecelli etmiş olsun.”

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydınlık yarınların temellerini atıyoruz sıradan bir olay değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydınlık yarınların temellerini atıyoruz sıradan bir olay değil

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA