100 bin kişilik ulaştırma ekibi göreve hazır

Bunun bilincindeler” dedi. Arslan, halk oylamasının huzur ve kardeşçe geçmesi için 100 bin kişilik ulaştırma ailesinin görevi başında olduğunu belirtti. Bakanlık olarak özellikle seçim güvenliğine yönelik üzerlerine düşen görevin en iyi şekilde yapılacağını anlatan Arslan, şunları konuştu: “Tedbirleri almak konusunda herkes teyakkuzda, görevinin başında. Herkes mesaisinin başında. Niye? İstiyoruz ki insanımızın düşüncesi, fikri, sandıkta, demokrasinin olmazsa olmazı olan sandıkta tecelli etsin. Bu düşünce, bu fikir tecelli ederken de onlarla ilgili her türlü tedbiri alalım. Her türlü kolaylığı sağlayalım. Hiçbir şekilde insanımız rahatsız olmadan gitsin, sandıkta oy kullansın. Düşüncesini oraya yansıtsın. Günün sonunda da düşünce tecelli etmiş olsun.”