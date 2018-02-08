‘100 milyon liralık vergiden vazgeçtik’

Vergi kanunlarında değişiklik yapan Torba Yasa Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı sunumda getirilen avantajları anlattı. Ağbal yerli otomotiv ve ticari araç sektörünün, üretim kapasitesindeki gelişim ve ihracatta gösterilen performans ile Türkiye ekonomisini ileriye taşıyan bir lokomotif konumuna geldiğini belirterek, yerli otomotiv üretim şirketlerinin dezavantajlı olmaması gerektiğini dile getirdi. Otomobilin bünyesine giren bazı tesisatların ve aparatların ÖTV kapsamına girdiğini hatırlatan Ağbal, tasarıda bu kapsamda sadece yerli araç üreten firmalara dönük düzenlemeye yer verdiklerini ifade etti.

Ağbal, “Yerli otomobil ve ticari araç üreticileri, araçları üretip sattıktan sonra bu aracın bünyesinde olup daha önce ÖTV’sini ödedikleri bu aparatların ÖTV’sini maliyeden iade olarak geri alacaklar. Dolayısıyla böyle bir yük üzerinden alınmış olacak. Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Ama yerli otomobil ve ticari araç sektörü de ithal araçlara kıyasla maruz kaldığı bir haksız rekabet ve ilave maliyet yükünden de kurtulmuş olacak.” diye konuştu.

Kamuoyunda ‘hurda araç teşviki’ diye ifade edilen bir düzenlemeyi bu tasarı içerisinde hayata geçirmek istediklerini de aktaran Ağbal, 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobilin imha merkezlerine teslim edilerek hurdaya ayrılması karşılığında yeni alınacak aynı cins araçlar için 10 bin lira ÖTV indirimi sağlanacağını söyledi.

Yeni makine alımına KDV istisnası

Tasarıda yer verilen ve yeni makine ile teçhizat alımında 2018 ve 2019 yılları için getirilen KDV istisnasına da değinen Ağbal, özellikle kapasite kullanım oranlarının bazı sektörlerde sınırlara gelmesinin, ihracatın artan performansının ve yatırım iştahının, makina ve teçhizat alımlarını artıracağına dikkati çekti. İmalat sanayine öncelik vermek üzere 2018 ve 2019 yıllarında sanayi sicil belgesine sahip işletmeler tarafından münhasıran imalat faaliyetlerinde kullanılan yeni makina ve teçhizatların, teşvik belgesine gerek olmaksızın alımlarında KDV’yi istisna tuttuklarını aktaran Ağbal, bu düzenlemenin, yatırım harcamalarının daha artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ağbal, yine Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizat alımları için de aynı KDV istisnasının, 2018 ve 2019 yılları için getirildiğini söyledi.