100 tüketiciden 74’ü bankaları şikayet etti

2016 yılı Tüketici Hakem Heyeti verilerine göre geçen yıl toplam 1 milyon 408 bin 204 adet başvuru yapıldı. Başvuruların sektörel ayrımına bakıldığında yüzde 73.78’lik oranla yine bankacılık işlemlerine ilişkin başvuruların ilk sırada yer aldığı görüldü. Finans sektörüne yönelik şikayetlerde kredi kartı ücretleri, yüksek ücret ve komisyonlar başı çekiyor. 2016 yılında tüketici hakem heyetlerine yönelik şikayetlerde bankalar başı çekerken, kalan başvuruların ise yüzde 19.70’i ayıplı mal ve hizmetlere, yüzde 5.34’ü mesafeli sözleşmeler ile abonelik sözleşmelerine, yüzde 0.96’sı taksitle satış ve ön ödemeli konut satışı sözleşmeleri ile işyeri dışında kurulan sözleşmelere ve yüzde 0.22’si devre tatil ve paket turlara yönelik oldu. Tüketici Hakem Heyetlerince 2016 yılında karara bağlanan 1 milyon 794 bin 376 adet şikayetin, yüzde 85.21’i tüketicilerin lehine olurken, yüzde 14.79’u ise tüketicilerin aleyhine sonuçlandı.

2016 KARLARI 37.5 MİLYAR

Öte yandan, bankacılık sektörü 2016 yılını toplam 37.5 milyar kârla kapattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2016 yılı Aralık ayı bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle Aralık 2016 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 730 milyar 942 milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2015 yılsonuna göre yüzde 15.8 artışla 373 milyar 510 milyon TL oldu. Bankacılık sektörünün 2015 yılında 26.1 milyar lira olan net kârı, 2016 yılında yüzde 44 artışla 37 milyar 532 milyon TL oldu.