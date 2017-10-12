100 ürün daha coğrafi işarete kavuşuyor

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, coğrafi işaretle koruma altına alınacak ürünler bakımından çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı çalışmalar kapsamında ülke genelinde 2 bin 500 civarında coğrafi tescile konu ürün bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Kızıltepe, "Şimdiye kadar biz bunların 210'unu tescil edebildik. Başvurular devam ediyor." dedi.

Ülkedeki tescilli coğrafi işaretlerin şubat ayı itibarıyla yüzde 43'ünün gıda, yüzde 26'sını tarım, yüzde 13'ünün halı, yüzde 12'sinin el sanatları, yüzde 3'ünün hayvan, yüzde 3'ünün maden olduğunu aktaran Kızıltepe, pek çok ürün için tescil işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

"Tescil sayımız 310'a çıkacak"

Kızıltepe, ürünlerin coğrafi işaretle koruma altına alınmasının önemini vurgulayarak, bu sayede yöre insanının üründen ticari anlamda çok daha fazla faydalandığını dile getirdi.

Hakan Kızıltepe, "Şu anda 210 coğrafi işaretli ürünümüz var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın verdiği talimat çerçevesinde bu sene 100 ürünü daha sonuca ulaştıracağız. 2018 yılı ocak itibarıyla tescil sayımız 310'a çıkacak." dedi.

"Ürünlerimiz koruduğumuz sürece bizim"

2018'in coğrafi işaret tescil sayıları bakımından daha iyi rakamlarla tamamlanacağını belirten Kızıltepe, "Dedemizin tattığı lezzetleri torunlarımıza aynı kalitede sunmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kızıltepe, "Bu ürünlerimiz, koruduğumuz sürece bizim. Korumazsak giderek kaybolacaklar. Antep baklavası, Adana kebabı ve Malatya kayısısı gibi ürünlerin geçmişten gelen kıymetlerini geleceğe aktarmak için bu ürünleri muhafaza edebilmeliyiz." dedi.