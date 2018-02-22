100. yılda yeni bir Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılında dünya liderliğine oynayan Türkiye perspektifi çizdi, “Kendi geleceğini planlamayan milletler başkalarının planlarının parçası olmaya mahkumdur” dedi.
Türkiye’nin gelecek 5 yılda uygulamaya koyacağı ekonomik ve sosyal politikalara rehber oluşturacak 11. Kalkınma Planı’nın tanıtımı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı 11. Kalkınma Planı, ekonomik refahla birlikte sosyal refahı da artıracak özellikler taşıyacak. Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan ve bugüne kadar 27 bin aşkın kişinin görüşünün alındığı 11. Plan, Cumhuriyet’in 100. yılına ulaştıracak 2019-2023 dönemini kapsıyor.
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM
Düzenlenen toplantıda 11. Kalkınma Planı’nın ipuçların veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insansız hava araçlarından sonra insansız tankların da üretileceğini söyledi. Yerli ilaç sinyali de veren Erdoğan tarımsal üretimin artırılacağını da belirterek yeni planının ana hedefini “yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı, yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü bir ekonomik yapı” sözleriyle özetledi. Konuşmasına 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının başarılı geçmesini dileyerek başlayan Erdoğan, farklı ülkeler ve toplumlar arasındaki kalkınma yarışının büyük bir rekabet içerisinde sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıllık iktidarları boyunca kalkınma alanında elde ettikleri başarıların Cumhuriyet tarihinin kat be kat üzerine çıktığını vurgulayarak, “Bu sonuç milletimize inanmakta, güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun da ispatıdır” dedi.
RASTGELE ÜLKE DEĞİLİZ
“Türkiye rastgele bir ülke değil artık” ifadesini kullanan Erdoğan, gururla övünülmesi gereken bir diğer alanın da savunma sanayindeki hamleler olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Türkiye’nin 2002’de 66 savunma projesini yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütürken, 2017’de 600 projeyi yüzde 65’in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürür hale geldiği bilgisini verdi. Erdoğan “Artık bizim silahlı insansız araçlarımız var. Yıllarca biz stratejik ortağımızdan bunları istedik, aldığımız cevap şuydu, ‘kongre müsaade etmiyor.’ Tamam da siz bunu başkalarına veriyorsunuz, ben senin stratejik ortağın değil miyim? Biz NATO’da beraber değil miyiz? Niye bize vermiyorsun? Şartları zorluyoruz ama vermiyor. ‘Olsa olsa biz size belli sürelerle bunu kiralayalım.’ Hani bizde bir söz var, ‘kötü komşu ev sahibi yapar’ diye. Bu kötü komşular, bizi en sonunda hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptılar” dedi.
İNSANSIZ TANK YOLDA
Bu aracı üretenlere teşekkür eden Erdoğan “Geçen bir helikopterimiz düştü. Yandık, yıkıldık. Niye? İki pilotumuz gitti. Üzüldük. Ama hemen oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın söylediği şu; ‘Cumhurbaşkanım biz üzülüyoruz.’ Niye üzülüyorsunuz? ‘İnsansız hava aracında insan yok ki düşerse düşer. Vursunlar o düşsün ama hiç olmazsa benim pilotum şehit olmaz. Şimdi biz buraya geldik. Şimdi bunu daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Tank, yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Ama şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz, insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız” dedi. Erdoğan“11. Kalkınma Planı döneminde yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı, yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü bir ekonomik yapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapıyla savunma, ilaç ve yazılım alanları başta olmak üzere katma değeri yüksek pek çok sektörde söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi.
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞECEK
Biyoteknoloji, malzeme teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kapasiteyi artırarak ileri teknolojili sektörde üretim yapar hale gelineceğini bildiren Erdoğan “Bunun başka çaresi yok. Bunun için de matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlere daha fazla kaynak ayırarak nitelikli insan yetiştireceğiz” ifadesini kullandı. Erdoğan “İnsanımızın kaliteli hayat sürmesi için yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşılabilmesini de temin edeceğiz. Bu konuda gerek hocalarımızdan gerekse bu çalışmaları yürütenlerden bir şeyi ısrarla ben de talep ediyorum. Doğala önem vermemizin şartını burada duyurmak istiyorum. Kanserin temelinde doğalın olmadığına inanıyorum. Kimyasalın ağırlıkta olduğu üretimler sebebiyle ilaç sanayinde darbeler yediğimize inanıyorum. Bu konunun üzerinde bence hocalarımızın durması lazım” dedi.
AMAÇ YÜKSEK TEKNOLOJİ
“Bilindiği gibi Türkiye, bölgemizdeki pek çok ülkeyle kıyaslandığında doğal kaynak zengini değildir” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Bu gerçeği bilmemiz lazım. Buna karşılık bilgi ve teknolojiyi esas alarak sanayileşme konusunda çok iyi bir sicile sahibiz. Artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun bir sanayiye doğru geçiş yapıyoruz. Orta-yüksek teknolojili ürünler üretebilen bir imalat sanayi alt yapısını büyük ölçüde oluşturmuş durumdayız. Şimdi yüksek teknolojiye dayalı üretime atılıma ihtiyacımız var.”
HEDEFİMİZ İLK 10 EKONOMİ
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için 2023 vizyonunu geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, “Bugün 2023’e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, ortaya koyma aşamasındayız. 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize ufuk çizgisi olarak belirledik. Bu ufka doğru emin adımlarla yürürken, daha ziyade orta vadeli bir planlamayı ifade eden 2033’ü de gündemimize aldık” dedi.
GDO’LU ÜRÜN UYARISI
Erdoğan, GDO’lu ürünler noktasındaki hassasiyetin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, “Devlet olarak birinci derecede bu bizim sorumluluğumuzda. Onun için de hükümet olarak bu konuda atacağımız adımların hassasiyetini özellikle ifade etmek istiyorum” dedi. Dijital ekonominin gerektirdiği özellikleri kazandırarak iş gücü niteliğini artıracaklarını anlatan Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artıracaklarını da aktardı.
2019’da uygulamaya girecek
11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım 2019-2023 dönemini kapsayacak kalkınma planının diğerlerinden farklı bir özelliğinin Cumhuriyetin 100. yılına bu planla girilmesi olduğunu belirtti. 2023 hedeflerinin izlenmesi, takip edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayacak bir plandan bahsedildiğine değinen Başbakan Yıldırım, planın bir başka özelliğinin de 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandum sonrası cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin de fiilen hayata geçeceği bir plan olduğunu, 2019’dan itibaren de bu planın uygulamaya gireceğini ifade etti. Yıldırım, yeni yasama ve yürütme sisteminin bu planla çalışacağı bir dönemin birlikte yaşanacağını vurgulayarak “Planla ilgili çalışmalar yılın ortalarında bitmiş olacak, daha sonra da Meclis’e göndereceğiz” diye konuştu.
Elvan: 27 bin 500 kişiden görüş alındı
Kalkınma Bakanı Elvan, 11 Kalkınma Planı’nı çalışmalarına şu ana kadar 27 bin 500 kişinin katılımının sağlandığını dile getirerek, bu planın tüm Türkiye’nin planı olacağını söyledi. Elvan, hazırlık çalışmaları devam eden 11. Kalkınma Planı’na katılım süreçlerini sürekli geliştirme çabasında olduklarını belirterek, “11. Kalkınma Planı sadece bakanlığımızın, sadece kamunun ya da sadece katkı ve katılım sağlayan ilgili tarafların planı değil, tüm vatandaşlarımızın, tüm Türkiye’nin planı olacaktır” dedi. Elvan 2019-2023 dönemini kapsayacak planın hazırlıklarını bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Planı hazırlarken illerin nabzını tuttuklarını anlatan Elvan “81 ilimizde, 250 toplantı gerçekleştirdik” diye konuştu.
Trump’ın önüne raporunu koydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani ve kalkınma yardımlarıyla rakam bazında dünyada ikinci, milli gelire oranla da dünyada bir numara olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Veren el alan elden üstündür. Şimdi Amerikalılar diyor ki ‘biz en çok yardımı yapan ülkeyiz’. Dedim ki ‘Sayın Trump öyle değil’. Yanımdaki OECD’nin raporunu çıkardım önüne koydum. Siz normalde birincisiniz, doğru. Ama bir de milli gelire oranla bir bak bakalım. Milli gelire oranla baktığın zaman Türkiye bir numara. Aynı şekilde bugün çoğu Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinden gelen 16 bin 500 öğrenciye Türkiye burslarıyla ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz. Kazancımızı mazlumlarla, mağdurlarla, dostlarımızla, paylaşma irademizin bir tezahürü olan bu tablodan dolayı da iftihar ediyoruz.”
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