100. yılda yeni bir Türkiye

Türkiye’nin gelecek 5 yılda uygulamaya koyacağı ekonomik ve sosyal politikalara rehber oluşturacak 11. Kalkınma Planı’nın tanıtımı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı 11. Kalkınma Planı, ekonomik refahla birlikte sosyal refahı da artıracak özellikler taşıyacak. Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan ve bugüne kadar 27 bin aşkın kişinin görüşünün alındığı 11. Plan, Cumhuriyet’in 100. yılına ulaştıracak 2019-2023 dönemini kapsıyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Düzenlenen toplantıda 11. Kalkınma Planı’nın ipuçların veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insansız hava araçlarından sonra insansız tankların da üretileceğini söyledi. Yerli ilaç sinyali de veren Erdoğan tarımsal üretimin artırılacağını da belirterek yeni planının ana hedefini “yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı, yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü bir ekonomik yapı” sözleriyle özetledi. Konuşmasına 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının başarılı geçmesini dileyerek başlayan Erdoğan, farklı ülkeler ve toplumlar arasındaki kalkınma yarışının büyük bir rekabet içerisinde sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıllık iktidarları boyunca kalkınma alanında elde ettikleri başarıların Cumhuriyet tarihinin kat be kat üzerine çıktığını vurgulayarak, “Bu sonuç milletimize inanmakta, güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun da ispatıdır” dedi.

RASTGELE ÜLKE DEĞİLİZ

“Türkiye rastgele bir ülke değil artık” ifadesini kullanan Erdoğan, gururla övünülmesi gereken bir diğer alanın da savunma sanayindeki hamleler olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Türkiye’nin 2002’de 66 savunma projesini yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütürken, 2017’de 600 projeyi yüzde 65’in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürür hale geldiği bilgisini verdi. Erdoğan “Artık bizim silahlı insansız araçlarımız var. Yıllarca biz stratejik ortağımızdan bunları istedik, aldığımız cevap şuydu, ‘kongre müsaade etmiyor.’ Tamam da siz bunu başkalarına veriyorsunuz, ben senin stratejik ortağın değil miyim? Biz NATO’da beraber değil miyiz? Niye bize vermiyorsun? Şartları zorluyoruz ama vermiyor. ‘Olsa olsa biz size belli sürelerle bunu kiralayalım.’ Hani bizde bir söz var, ‘kötü komşu ev sahibi yapar’ diye. Bu kötü komşular, bizi en sonunda hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptılar” dedi.

İNSANSIZ TANK YOLDA

Bu aracı üretenlere teşekkür eden Erdoğan “Geçen bir helikopterimiz düştü. Yandık, yıkıldık. Niye? İki pilotumuz gitti. Üzüldük. Ama hemen oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın söylediği şu; ‘Cumhurbaşkanım biz üzülüyoruz.’ Niye üzülüyorsunuz? ‘İnsansız hava aracında insan yok ki düşerse düşer. Vursunlar o düşsün ama hiç olmazsa benim pilotum şehit olmaz. Şimdi biz buraya geldik. Şimdi bunu daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Tank, yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Ama şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz, insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız” dedi. Erdoğan“11. Kalkınma Planı döneminde yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı, yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü bir ekonomik yapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapıyla savunma, ilaç ve yazılım alanları başta olmak üzere katma değeri yüksek pek çok sektörde söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi.