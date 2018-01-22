İstanbul’un üçüncü havalimanı 11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak

TAKSİM-TUZLA ARASI KADAR BAGAJ SİSTEMİ

Yeni havalimanında “Bagajım kayboldu” derdi sona erecek. Akçayoğlu, 42 kilometrelik bagaj sisteminin bir rekor olduğuna değinerek, “Bagaj sistemi, yolcu deneyimini kesintisiz kılarak yolcuların havalimanında bavul bekleme sürelerini minimuma indirecek. 42 kilometrelik uzunluk Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor. Bu sistemin kurulumu için 3 bin 300 ton çelik, 650 kilometre kablolama yapıldı. 170 adet özel mikro işlemci bazlı akıllı cihazlarla bagaj ayrıştırmaları ve stoklamaları gerçekleştirilecek. Saatte 30 bin adet bagajı işleyebileceğiz. Bagajın uçağa gidene kadar, indikten sonrasını kadar takibini yapacağız. Akıllı sistem sayesinde, testlerini devam ettirdiğimiz sistem çok farklılık yaratacak. Bagaj bekleme süreleri kısalacak. Bagaj elinizde beklemek zorunda kalabiliyorsunuz uçuşunuzla ilgili kontuar açılmadığı sürece.

Bu sistemle erken bagaj verme imkanı olacak. Bizim robotik bagaj depolama alanımız olacak. Bu alan 10 bin 500 bagaj kapasiteli olacak, 16 bine de çıkartılabilir. Uçuş saati geldiğinde bagaj uçağa yönlendirilecek. Yani erken check-in yapıp içeride alışveriş yapıp, rahatlıkla zaman geçirebilirsiniz. 24 ayda tamamlandı bu sistem. Bu da dünyadaki örneklerinden farklı yapıldı. Temel atılırken bunun planı yapıldı. Terminali terminal yapan bagaj bandı, köprüleridir. Bagaj kaybolma oranı yüzde 0’lara kadar inecek. Bağımsız bir bagaj sistemi olacak” diyerek rekor sistemi anlatıyor.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK! 62 KİLOMETRELİK GÜVENLİK ÇEMBERİ

“Rekorlara imza atan bir havalimanının güvenliği de önemli, bu konuda neler yapılıyor?” şeklinde soru yönelttiğimiz Akçayoğlu, “Dünyada nasıl güvenlik uygulanıyorsa onlar uygulanacak. En iyi güvenlik cihazları alındı. Yüz tarama sistemleri olacak. Şüpheli kişi bu sistemle tanımlanabilecek. Sahipsiz bir çanta olursa hemen bildirilecek. Son teknoloji sistemi burada kullanılacak. Güvenlik konusuna yolcu deneyimi çerçevesinde yaklaşıyor ve bu konuda teknolojinin önemine inanıyoruz. Havalimanın büyük olması teknolojiyi doğru olarak kullanmamızı gerektiriyor. Bu bakımdan İstanbul Yeni Havalimanı’nda mobil işaret, yüz ve ses tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilecek makinelerin, check-in ya da bagaj teslim noktalarında kullanımı mümkün olacak. Yanı sıra ilk etapta güvenliğin sağlanması için 3-4 bin arasında güvenlik uzmanı alınacak” diyor.

Ve Akçayoğlu, güvenlik konusunda bir ilkin daha yeni havalimanında olacağını kaydederek ekliyor: İstanbul Yeni Havalimanı, dışarıyla ilişiğini kesecek güvenlik çemberinin uzunluğu ile de dünyanın en büyüğü olacak. Ataşehir ve Beylikdüzü arasındaki mesafeye eşdeğer uzunlukta bir güvenlik çemberi kurulacak. Öncesinde tespit edilecek şüpheli durumlar. Binanın kompakt olmaması bize avantaj, mesafe var, bağlantı yolları var, tespit daha kolay olacak.